Emilia Termigoni mamma Aristide Malnati/ “Ti devi sposare!”, la donna ideale è…

Si chiama Emilia Termigoni, è la madre di Aristide Malnati, ma per molti è una delle professoresse che nelle scorse stagioni si sono calate negli anni ’60 per le lezioni del docu-reality Il Collegio. Mamma Emilia, che sin dalla prima puntata è sempre stata nei pensieri dell’amatissimo “mummy”, è spesso intervenuta con video messaggi ricchi d’amore per suo figlio, che ha sempre cominciato le sue giornate riservandole, a favore di telecamera, i sui più teneri buongiorno. Nelle ultime ore, però, il concorrente della casa del Grande Fratello Vip 2020 ha fatto di più e, lanciando in aria un palloncino rosso con il suo pensiero di speranza, oltre a rivolgere il suo messaggio all’Italia (Andrà tutto bene, ndr), ha riservato una dolce menzione a sua madre. Sarà lei a fargli una dolce sorpresa nella finale prevista questa sera?

LA MADRE DI ARISTIDE: “TUO PADRE SAREBBE ORGOGLIOSO DI TE”

Solo pochi giorni fa, Emilia Termigoni ha fatto recapitare a suo figlio Aristide Malnati un tenero messaggio d’affetto. Aristide, lo ricordiamo, nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ha vissuto un improvviso momento di tristezza legato al ricordo della morte di suo padre, un momento che la Termigoni ha voluto arginare con un filmato. “Ciao Aristide, sono qui, ti meravigli?”, ha detto la madre del concorrente. “Vedo che ti diverti molto, balli, persino. Cosa che per te è molto rara, però – ha aggiunto l’insegnante – ho visto anche che hai dei momenti di difficoltà. Sei entrato in quella casa con dispiacere nel cuore, non ti pareva forse giusto dare questa cosa in un momento così difficile”. Emilia Termigoni, però, ha chiesto a suo figlio di reagire: “sappi che il papà è sempre stato lì vicino a te. Ti ha sempre amato, lo sai, e anche adesso, se potesse vederti, sarebbe orgogliosissimo di te”.

EMILIA TERMIGONI: “LA TUA DONNA IDEALE DOVREBBE ESSERE COME…”

La madre di Aristide ha approfittato dello spazio che il Grande Fratello Vip 2020 le ha dato per esortare suo figlio a dare sempre il meglio: “voglio dirti una cosa che non ti aspetti – ha detto Emilia Termigoni – lasciati andare! Vivi il momento! Carpe diem! E vedrai – ha aggiunto – che tutto andrà bene”. Ma, proprio a proposito di carpe diem, la madre di Aristide ha scelto di cogliere la palla al balzo per esortare suo figlio a trovare la sua dolce metà: “Sei lì in mezzo a ragazze meravigliose: è il momento di sceglierne una per concretizzare al tua vita”, ha detto la madre del concorrente vip. “Ti devi sposare, eh!”, ha precisato subito dopo, tracciando anche il ritratto di colei che potrebbe essere la sua donna ideale: “Dovrebbe esser bellina come la Paola – ha detto mamma Emilia – ma anche elegante con e la Adriana. Se fosse anche intelligente come la Alberti, sarebbe una bella cosa”.



