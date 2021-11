Emiliano Fiasco balla e fa piangere Gerry Scotti a Tu si que vales/ “Grande talento”

Lacrime e grande emozione a Tu si que vales 2021 nel corso della nona puntata quando sul palco arriva il giovanissimo Emiliano Fiasco. Il bambino ha 12 anni e ha un grande sogno: danzare. È proprio sulle note di “Sogna ragazzo sogna” di Roberto Vecchioni che si esibisce in una coreografia che lascia sbalordita la giuria. La scena che porta sul palco racconta proprio di un bambino che sogna di uscire dalla sua cameretta e quasi volare tra la natura a passo di danza. Alla fine dell’esibizione il pubblico è estasiato e si alza in piedi per applaudirlo.

Il piccolo Emiliano non riesce a trattenere le lacrime, così come Gerry Scotti, emozionatissimo per la scena e la purezza mostrata dalla danza del giocane concorrente. Giulia Stabile si complimenta per la sua qualità di movimento “È come un adulto”, fa notare. Emiliano ringrazia tutti, saluta i suoi genitori che sono dietro le quinte in lacrime e ringrazia anche il suo coreografo, Gianluca Lanzillotta, ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Per lui quattro sì e il 99%. di gradimento del pubblico. Lo rivedremo sicuramente anche in finale e, anzi, per qualcuno è anche il papabile vincitore di questa edizione.

