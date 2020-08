Emilie Richards – l’amore nella terra dei contrasti/ Su Canale 5 il film con S.Anbeh

Emilie Richards – l’amore nella terra dei contrasti va in onda su Canale 5 dalle ore 16.30 oggi, 26 agosto 2020. Il film è diretto dal regista canadese, ma attivissimo in Germania, Michael Keusch, per ben quattro stagioni direttore di cinepresa della serie tedesca ‘La valle delle rose selvatiche (Im Tal der wilden Rosen)’ o ‘Shadow Man – Il triangolo del terrore’ dirigendo Steven Seagal, quindi regista portato al thriller poliziesco e all’azione. Non molti altri titoli, prodotti nelle Cinecittà tedesche, hanno trovato traduzioni in Italia, non ancora, ma Keusch si sta affermando a livello internazionale proprio per la sua vocazione al film televisivo.

Nel cast la protagonista assoluta è la modella e attrice tedesca Suzan Anbeh, ‘Last Cop – L’ultimo sbirro (Der letzte Bulle)’ ‘Rosamunde Pilcher: Il mio angelo custode’ sono i due titoli tradotti in italiano più conosciuti, un’attrice abile nei ruoli psicologici tipici di questo cinema soprattutto nelle produzioni teutoniche. Al suo fianco Christoph Kottenkamp, anch’esso attore che si è incrociato più volte con questo filone cinematografico, ‘Adelheid und ihre Mörder (Adelheid e i suoi assassini)’ è il film che lo ha posto sotto i riflettori dei piccoli schermi italiani e per chi amasse il genere seriale poliziesco ‘SOKO: Koln’, il CSI tedesco in questo caso focalizzato su Colonia, ha trovato i suoi estimatori nel Belpaese.

Emilie Richards – l’amore nella terra dei contrasti, la trama del film

Ecco la trama di Emilie Richards – l’amore nella terra dei contrasti. Per Paige Duvall (Suzan Anbeh), un’attrice americana abituata ai fasti della Grande Mela, essa vive a New York, il nome James Abbott non significa nulla. Eppure le diverrà famigliare quando, per motivi di eredità, dovrà recarsi in Nuova Zelanda dove ha ereditato dal misterioso Abbott una tenuta. Steven Armstrong sa che la Duvall non può occuparsi dell’eredità, perché la sua vita non è lì, perché New York l’attende, quindi le offre immediatamente di acquistare la tenuta trovando però il parere negativo di Adam Leary, un pastore che ha un grosso allevamento di pecore e che sconsiglia l’attrice americana dal cedere ad Armstrong i terreni. Paige scoprirà lentamente che la matassa da dipanare ha origini antiche, scoprirà perché Abbott l’ha eletta unica erede, scoprirà intrighi e situazioni che la porteranno dalla parte del giovane allevatore di ovini senza indugio.



