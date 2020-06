Emilio Fede “Volevo rivedere mia moglie”/ “Sogno stretta di mano con un carabiniere”

Nel corso della puntata odierna de “La Vita in Diretta” si è parlato del caso Emilio Fede, arrestato a Napoli nei giorni scorsi mentre si trovava in un ristorante sul lungomare per mangiare una pizza. Il giornalista ha accettato di concedersi alle telecamere di Rai Uno, commentando la vicenda appena vissuta: “Desidero un incontro fra me e un esponente dell’arma dei carabinieri con annessa stretta di mano per fare pace. Io sono un cronista e questo mestiere mi ha insegnato il rispetto delle tante opinioni. Quando ho deciso di partire per recarmi in Campania ho mandato un messaggio all’autorità competente, ma mancava la sua autorizzazione. Il mio unico desiderio era quello di rivedere mia moglie dopo 8-9 mesi di arresti domiciliari”. Il giornalista è apparso provato da quanto vissuto e ora dovrà anche tornare a Milano per rispettare i domiciliari, anche se ha già fatto sapere alle autorità di volere trasferirsi a Napoli. A livello giudiziario, intanto, la situazione è la seguente: secondo il giudice l’evasione c’è stata, ma il Gip non ha riconosciuto il dolo (“ha dichiarato spontaneamente che si trova a Napoli”). Emilio Fede ha commentato che vivere questa storia a 89 anni gli sembra un’inezia, dopo una vita che gli ha regalato tanto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA