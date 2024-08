Emilio Fede ricoverato in RSA: spunta il video che scatena l’ironia e la preoccupazione del web

Che fine ha fatto Emilio Fede? A chi, negli ultimi mesi, si è posto questa domanda, un video apparso sul web e condiviso da Dagospia mostra il celebre direttore del Tg4 in una RSA. Il filmato pubblicato dal profilo Instagram “Milano nobile”, che sta facendo il giro del web, vede Emilio Fede scherzare insieme ad un operatore della RSA in cui è ospitato. L’ex direttore è scherzosamente chiamato a dare la sua preferenza tra Meloni e Berlusconi e a citare la sua celebre frase “Che figura di m*erda!”

L’attenzione del popolo del web si è però focalizzata sulle condizioni di Emilio Fede nel video. Qualcuno l’ha definito “irriconoscibile”, qualcun altro ha scritto “Sembra Tutankhamon”, o ancora “L’hanno lasciato fuori dal frigo?”. C’è chi però si è detto preoccupato per lui, chiedendo maggiori informazioni sulle sue reali condizioni di salute. Informazioni che sono arrivate, poche ore dopo, da Roberto Alessi.

Roberto Alessi spiega come sta davvero Emilio Fede in RSA

Il direttore di Novella 2000 ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, rivelando di aver sentito in prima persona Emilio Fede, motivo per il quale può spiegare come sta e come vive questo momento in RSA. Dopo aver precisato che “Emilio Fede è molto meglio che dalle foto che sono girate sul web e anche dei video, ha un’immagine che sicuramente ricorda di più l’immagine di quando lo vedevamo come direttore del Tg4, – ha ammesso che – è anche molto contento di essere ospite dov’è.”

Roberto Alessi ha dunque svelato cosa lui stesso gli ha rivelato della permanenza in RSA: “Mi ha raccontato, perché l’ho visto più di una volta, che sta molto bene ma quando è entrato lì non stava più in piedi, era anche su una sedia a rotelle. Invece adesso cammina, mi ha fatto addirittura vedere come cammina spedito. Tra l’altro è presentissimo, non come qualcuno, bonariamente, ha scritto cose sul web non certo simpatiche.” Quindi ha aggiunto: “Tra l’altro lo vanno a trovare spesso le figlie ed è orgogliosissimo perché ha un nipote che pare che sia un campione nel tennis.” Alessi ha perciò tranquillizzato tutti sulle condizioni di Fede, che “sta bene, che è curato, che è molto affezionato alle persone che lo hanno preso in cura e che sono molto brave.”

