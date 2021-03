Emily Ratajkowski completamente nuda su Instagram / Le foto mandano in tilt i social

Emily Ratajkowski alza vertiginosamente le temperature sui social network. La supermodella ha deciso di posare completamente nuda sul proprio profilo Instagram, dove ha postato foto roventi. La showgirl, in realtà, sta raccontando tutti i cambiamenti del suo corpo in questo periodo di gravidanza. Un piacere per gli occhi dei maschietti, ma anche per le future mamme che vogliono imparare ad accettarsi in un momento così complesso. Emily Ratajkowski è in dolce attesa, ma ancora non si sa se di un bambino o di una bambina. Il bimbo nascerà dall’unione con l’attore statunitense Sebastian Bear-McClard, con cui è sposata dal 23 febbraio 2018, quando un po’ a sorpresa aveva annunciato il sì dopo un fidanzamento durato diverse settimane. Tornando agli scatti hot sui social, è inutile dire che i post hanno fatto il giro del pianeta, raccogliendo like e cuoricini.

Emily Ratajkowski: le foto su Instagram fanno il giro del mondo

Le foto pubblicate su Instagram da Emily Ratajkowski sono fondamentalmente tre e mostrano il suo corpo completamente nudo. Chiaramente, le zone intime sono state coperte, l’obiettivo della supermodella era ed è quello di mostrare il suo cambiamento in gravidanza, settimana dopo settimana. I più curiosi, ora che Emily è incinta, si domandano se sia in attesa di un maschietto o di una femminuccia. Lei nelle scorse settimane aveva detto di non sapere nulla, aggiungendo una frase che ha creato non poco scalpore: “Non abbiamo idea di chi stia crescendo nella mia pancia. Chi sarà questa persona? Non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni. A quel punto sarà lui a farcelo sapere”, le sue parole pubblicate su Vogue America.

