Emily Ratajkowski è diventata mamma/ Nato Sylvester Apollo: “Giorno bello e surreale”

Emily Ratajkowski è diventata mamma per la prima volta! La star e suo marito Sebastian Bear-McClard hanno dato il benvenuto al loro bambino lunedì 8 marzo. Solo oggi, 11 marzo, hanno però deciso di annunciare a tutti la nascita del bebè con uno scatto social pubblicato dalla Ratajkowski. In questa foto, la modella e attrice è a letto e tiene tra le braccia suo figlio, svelandone poi il nome.

“Sylvester Apollo Bear si è unito a noi sulla terra”, ha scritto la 29enne, aggiungendo poi “Sly è arrivato il 3/8/21 nella mattina più surreale, bella e piena d’amore della mia vita.” La Ratajkowski ha pubblicato la sua prima foto col pancione lo scorso ottobre, annunciando ufficialmente la sua gravidanza. Nei mesi successivi ha continuato ha postare foto del pancino in crescita, alimentando l’attesa dei suoi tantissimi fan.

Emily Ratajkowski, le rivelazioni sul suo primo figlio

Emily Ratajkowski ha recentemente rivelato a Vogue di aver intenzione di crescere il suo piccolo senza “forzare gli stereotipi di genere”. “Non cerco di immaginare una coperta rosa o blu tra le mie braccia”, ha spiegato la star. “Sono completamente e innegabilmente impotente quando si tratta di quasi tutto ciò che riguarda la mia gravidanza: come cambierà il mio corpo, chi sarà mio figlio. Ma sono sorprendentemente indifferente. Invece di avere paura, provo un nuovo senso di pace. Sto già imparando da questa persona nel mio corpo. Sono piena di meraviglia.” Lei e Bear-McClard si sono sposati nel febbraio 2018 in un matrimonio in tribunale a New York. “Ecco, ho una sorpresa! Mi sono sposato oggi”, ha scritto poi nella foto-annuncio postata su Instagram.

