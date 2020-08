Emily Ratajokoski “La fama abbaglia”/ “Mio marito Sebastian Bear-McClard? Lockdown..”

Emily Ratajokoski si è lasciata travolgere dalla fama e dalla notorietà sin da quando era giovane, da quando ha iniziato a calcare le passerelle di tutto il mondo, e questo l’ha lasciata senza fiato. Lei stessa ammette che quando si ha quella età e si viene travolti non è facile immaginare prima quello che succederà così come non è facile sapere dopo come gestire tutto questo tant’è che in un’intervista a GQ parlando dei suoi esordi commenta: “La fama abbaglia, questo è certo”. La modella ha confermato che l’industria della moda non fornisce “una guida” e che quindi ignorava quello che da lì a poco sarebbe successo nella sua vita: “Non avevo la più pallida idea della situazione in cui mi stavo cacciando. È strano il valore che la nostra cultura attribui­sce alla fama e alla bellezza: è una cosa che acceca. E a 20 anni può essere un’esperienza abbastanza sconvolgente.. Non sarei dove sono se non avessi imboccato tutte quelle strade”.

Emily Ratajokoski, le rivelazioni tra lavoro e vita privata

Il consiglio che Emily Ratajokoski è quello di leggersi dentro e capire il proprio valore e puntare tutto su quello anche se ammette che in questo ambiente ha conosciuto anche il sessismo e la misoginia: “Che dire, infatti, dell’idea diffusa secondo cui una donna con un certo aspetto o che si presenta in un certo modo non potrebbe parlare di politica o leggere libri? Assurdo”. La bella modella non solo ha la capacità di abbagliare con la sua bellezza ma legge, capisce e segue la politica attivamente e si è lanciata nell’imprenditoria della moda anche se in questo periodo niente è andato come previsto. Il lockdown? Non ha scombussolato solo la sua vita da imprenditrice ma anche quella matrimoniale visto che ha rivelato di aver avuto più tempo da condividere con il marito Sebastian Bear-McClard scoprendo nuovi lati del suo rapporto di coppia, cose che, per fortuna, le piacciono.



