Emily Ratajkowski/ “Il mio corpo parla di libertà, ciò che pensano gli altri…”

Emily Ratajkowski è senza dubbio la modella più in del momento. La giovane statunitense è la regina di Instagram, con oltre 23 milioni di follower, e le sue foto sono le più cliccate dei social network: dagli scatti professionali agli spaccati di vita privata, passando per gli eventi mondani. Nata a Londra, la 28enne recentemente è apparsa in diversi film: da Come ti divento bella! di Abby Kohn e Marc Silverstein a Welcome Home di George Ratliff, che la vede protagonista al fianco dell’italiano Riccardo Scamarcio e di Aaron Paul, star di Breaking Bad. Una supermodella come lei deve però fare anche i conti con gli haters, persone che la criticano severamente per le sue pose hot e per il suo modo di vestirsi: insulti e giudizi decisamente negativi sono all’ordine del giorno – basti pensare alle accuse di body shaming – ma a lei non sembra interessare più di tanto. E ai microfoni di Grazia ha spiegato il perchè…

EMILY RATAJKOWSKI: “IL MIO CORPO VI PARLA DI LIBERTA'”

Come dicevamo, sui social network Emily Ratajkowski mostra anche parte della sua vita e lo fa senza problemi: «Quando rinuncio alla mia privacy ne sono consapevole e mantengo sempre il controllo. Rivelo solo quello che voglio che la gente sappia. Ogni mio post è frutto di una riflessione» le sue parole ai microfoni del magazine diretto da Silvia Grilli. La supermodella afferma di avere un controllo totale della sua immagine ed è conscia del fatto che essere su Instagram, soprattutto per una artista come lei, significa avere potere. E dunque torna di moda il tema della libertà, quella libertà di esporsi nonostante pregiudizi e rischi di critiche. «Io seguo la mia strada», rivendica la statunitense, evidenziando che ciò «che pensano gli altri non è importante». E il suo credo spiega tutto: «Il mio corpo vi parla di libertà».

