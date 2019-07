Emis Killa/ Video, il rapper torna con Tijuana sul palco (Battiti Live)

Emis Killa torna protagonista a Battiti Live 2019 stasera, 31 luglio 2019, dove si esibirà con alcuni dei suoi ultimi brani. L’artista classe 1989 di Vimercate ha pubblicato nel 2018 il suo ultimo album, dal titolo Supereroe. All’interno di questo sicuramente troviamo alcuni dei suoi maggiori successi come “Fuoco e benzina” e “Rollercoaster”. L’album ha portato a una Bat Edition dove abbiamo potuto ammirare alcuni nuovi successi tra cui Tijuana, Batman insieme a Nayt, Montecarlo con Geolier e La mia malattia. Sarà interessante capire quale sarà la sua scelta per una serata emozionante e piena di artisti come questa. Di certo però Emis Killa avrà la forza e la personalità per essere al passo degli altri e per dimostrare ancora una volta la sua voglia di divertirsi facendo ciò che gli riesce meglio, cantare.

Emis Killa: l’esperienza al Giffoni Music Concept 2019

Emis Killa, tra i protagonisti di Battiti Live, ha vissuto di recente la splendida emozione del Giffoni Music Concept 2019. Il rapper ha tenuto una masterclass dove davanti ad alcuni fortunati ha raccontato il suo percorso, dagli esordi a oggi tra le difficoltà e la voglia di smettere fino al successo e alle soddisfazioni. Si è poi successivamente presentato sul palcoscenico della Giffoni Music Arena in piazza Lumiere per esibirsi e far impazzire i presenti che erano venuti anche per lui. Come riportato da Rockol l’artista ha specificato: “C’è sempre una bellissima atmosfera. Siamo in meridione e c’è grande calore. Non è un luogo comune perché io vengo da Milano e lì la gente sta molto sulle sue. Qui invece non è di certo così“.

Emis Killa in “Parole di Ghiaccio” al Giffoni

Emis Killa ha provato l’emozione di riportare il suo passato sul palcoscenico al Giffoni Music Concept 2019. Il rapper infatti ha cantato, insieme ai numerosissimi fan accorsi per l’evento, “Parole di ghiaccio”. La canzone è il primo vero successo del cantante che l’ha lanciato in alto nel 2012, contenuta all’interno dell’album “L’erba cattiva”. Su Instagram ha voluto dunque postare il video dell’esibizione in cui carica il pubblico che già dalle prime note riconosce il brano. A commento Emis Killa scriveva: “Se penso che questa canzone l’ho scritta in una stanza di quindici metri quadrati davanti al pc, quando ero solo un ragazzino inconsapevole, mi emoziono davvero. Grazie Giffoni“.





