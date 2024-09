Martina Bottiglieri e la gioia della maternità al fianco di Emis Killa

Martina Bottiglieri è la fidanzata di Emis Killa e, al fianco del celebre rapper, ha pochi mesi fa coronato il suo sogno di diventare madre. La coppia, che è fidanzata dal 2019, ha infatti dato il benvenuto lo scorso giugno al figlio Romeo, il primo in coppia e il secondo per il rapper, già padre di una bambina di nome Perla Blue nata da una precedente relazione.

L’annuncio social era arrivato da parte dello stesso cantante diversi giorni dopo il parto, e anche la neo-mamma aveva condiviso su Instagram le sue sensazioni: “Non esiste miracolo, gioia ed emozione più immensi“. Emis Killa non è molto aperto sulla sua vita privata e, anzi, è estremamente riservato; tuttavia, in occasione della nascita del figlio, non ha potuto fare a meno di ringraziare i suoi fan e la compagna che lo ha reso di nuovo padre.

Martina Bottiglieri, chi è la fidanzata di Emis Killa: la passione per la moda

Martina Bottiglieri, fidanzata di Emis Killa, è una modella classe 1992 di Torre Annunziata e che per numerosi anni ha vissuto a Bologna, dove si è laureata in grafica visiva presso la Scuola di Belle Arti Francesco Arcangeli per poi studiare fashion design all’Accademia di Belle Arti. Nel 2010, quando era ancora una ragazza, ha iniziato a calcare le passerelle e ha anche attirato l’attenzione di Elisabetta Franchi, che l’ha scelta come modella di punta della collezione.

Martina Bottiglieri ha inoltre partecipato in alcuni MotoGP come Monster Girl per Monster Energy; nel 2020, invece, ha deciso di fare il grande passo e diventare imprenditrice lanciando il suo marchio di abbigliamento My Lolitah, idea nata dalla sua grande passione per la moda. Fin da piccola ha infatti sentito il bisogno di avere una propria indipendenza economica: dopo i primi lavoretti è entrata nel mondo della moda lavorando a servizi fotografici e sfilate.

