Emis Killa annulla i suoi ultimi concerti a causa di problemi di salute: l’annuncio social

Chi sperava di vedere e ascoltare Emis Killa questa sera, 31 ottobre 2024, rimarrà deluso, perché entrambe le date del rapper sono annullate. Il motivo sono problemi di salute importanti che hanno costretto il cantante al ricovero in ospedale. Ad annunciarlo è stato proprio Emis Killa, con un messaggio pubblicato su Instagram.

Emis Killa, perquisita anche casa del rapper/ Inchiesta ultrà: sequestrati 40mila euro, tirapugni e coltelli

“Purtroppo devo comunicarvi la mia assenza alle due date di questa sera, rispettivamente al Dark Valley Festival e al TntKamasutra. – ha annunciato il cantante, spiegando di aver scoperto di avere qualcosa di più grave rispetto a quello che credeva – Pensavo di avere solo una forte influenza per poi scoprire dopo un check in ospedale di avere una polmonite, motivo per cui sono attualmente ricoverato.” Così ha concluso: “Mi scuso con i miei fan e con gli organizzatori, speravo fino all’ultimo di poter essere dei vostri ma ho bisogno di riposo. Ci vediamo presto.”

Martina Bottiglieri, chi è la fidanzata di Emis Killa/ La nascita del figlio Romeo: "Gioia immensa"

Emis Killa come Angelina Mango

Non ci sono attualmente aggiornamenti su quando uscirà dall’ospedale e quando, dunque, verranno recuperati i concerti saltati oggi. Emis Killa si aggiunge alla lista di artisti che negli ultimi tempi sono stati costretti ad annullare concerti o interi tour a causa di problemi di salute. Come lui, infatti, anche Angelina Mango, che ha spiazzato tutti, solo pochi giorni fa, annunciando: “Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me”. Motivo per il quale è stata costretta ad annullare il tour italiano ed internazionale, il tutto “per via della mia voce”. I fan restano, dunque, in trepida attesa di aggiornamenti sulle condizioni di salute di questi artisti.