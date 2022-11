Emma, caccia al fidanzato: “Non lo trovo, tra 8 miliardi”/ Lo sfogo é virale

Amici di Maria De Filippi, Emma Marrone dà libero sfogo alla singletudine: il tweet sul dato ONU

Ha vissuto, scritto e cantato l’amore, forse troppo spesso sotto il peso dell’occhio pubblico, e ora Emma Marrone far parlare di sé per quello che si direbbe il suo sfogo sulla singletudine. L’occasione che, tra il serio e il faceto, Emma ha per poter parlare di sé, per certi versi anche in modo critico, dell’assenza di un compagno nella sua vita, é un commento social sul dato storico sull’umanità, diramato dall’Onu, circa la sorprendente scoperta che l’essere umano registra ora quota 8 miliardi sul Pianeta Terra. La densità demografica della specie umana sulla Terra, quindi, raggiunge un picco senza precedenti, così come l’Organizzazione delle Nazioni Unite rileva in data 15 novembre 2022. Una svolta che ironicamente e al contempo con un pizzico di rammarico, sembrerebbe commentare Emma Marrone, ex concorrente di Amici 9 di Maria De Filippi, storicamente ricordata da fan e non, per aver intrecciato una lovestory al talent con l’allora compagno di studi, ballerino, Stefano De Martino. Lui, poi, finiva sulla bocca di tutti per una storia avviata con l’attuale consorte Belen Rodriguez, passata al centro del gossip come un tradimento alla cantante. E di acqua né é passata sotto i ponti da allora, tra storie reali e presunte, certificazioni di dischi di platino e successi live, eppure Emma é ancora oggi single, così come lei stessa sembra lamentare nel nuovo intervento tweet, diventato virale online: “Ce ne fosse uno che si fidanzata con me”, tuona la cantautrice di L’amore non mi basta.

Il web é diviso sullo “sfogo” social di Emma

Insomma, possibile che una donna bella, in gamba e indipendente come Emma Marrone non abbia ancora trovato la dolce metà? A non capacitarsi della singletudine dell’artista bionda e magnetica, oltre la stessa cantautrice, sono anche gli utenti del tweet dell’ex Amici ripreso da La Repubblica, come l’annuncio di un “cercasi fidanzato”.

Tra le reaction al tweet presumibilmente sarcastico di Emma, c’è chi tra gli internauti si candida all’ambito posto di fidanzato della cantautrice e chi poi si aggiungerebbe a lei nella lunga lista dei single in attesa dell’anima gemella. “Io sto aspettando da 28 anni”, si legge tra i messaggi destinati alla mittente dello sfogo social del momento a margine della significativa crescita dell’essere umano sul Pianeta: “Se lo trovi, ti assicuri che abbia un fratello o un cugino per me?”, commenta quindi un altro single, e poi ancora tra gli altri sentiment: “Magari è nato oggi, aspettiamo fiduciosamente 18 anni” e “Emma, ma chi ce lo fa fa’”.

