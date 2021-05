Emma è stata uccisa? Un passo dal Cielo 6/ La verità sconvolge Francesco

Un enigma assilla gli appassionati di Un Passo dal Cielo 6: Emma è stata uccisa? La penultima puntata mette in bilico il rapporto di amicizia che lega Francesco, Vincenzo e Manuela. I due fratelli hanno cercato di proteggere Francesco dalla cruda verità sulla moglie scomparsa, omettendo alcuni dettagli sul caso di cui erano al corrente. Quando il protagonista scoprirà cosa è successo veramente resterà senza parole. Oltre alla ferita profonda, ancora aperta, per la morte di Emma, la delusione e l’amarezza per quello che lui vive come un tradimento.

Emma è stata uccisa? Colpo di scena nel finale di Un passo dal Cielo 6

Emma è morta tra la quinta e la sesta stagione di Un Passo dal Cielo. Il mistero sembra risolversi definitivamente in queste ultime puntate, quando sembrano emergere dettagli inquietanti sul caso. Pare infatti che non sia da escludere la possibilità la compagna di Francesco sia stata uccisa. Quando questo scenario appare agli occhi del protagonista, la rabbia e la delusione prevalgono. Il rischio che il rapporto tra Manuela, Francesco e Vincenzo si incrini è sempre più concreto. Soprattutto perché i due fratelli hanno tenuto all’oscuro l’uomo di alcuni indizi importanti sul passato di Emma.

