Anticipazioni Un Passo dal Cielo 6 / Ultima puntata 20 maggio: Francesco tradito

E’ partito il conto alla rovescia da parte degli appassionati di Un Passo dal Cielo 6 per l‘ultima puntata della serie tv. La fiction torna giovedì prossimo 20 maggio con un episodio inedito. Le anticipazioni rivelano che la puntata ‘Lacrime nella Pioggia’ non risparmierà colpi di scena e sorprese ai nostri protagonisti. Riflettori puntati soprattutto sul personaggio di Francesco, alle prese con alcune scoperte che lo lasceranno di sasso. La puntata conclusiva metterà a dura prova il rapporto tra Vincenzo e Francesco. Quest’ultimo si sente pugnalato alle spalle dall’amico e adesso sembra avercela anche con Manuela. Nell’ultima puntata di Un Passo dal Cielo 6, inoltre, scoprirà un segreto che manderà in frantumi tutte le sue certezze.

Anticipazioni ultima puntata Un Passo dal Cielo 6, giovedì 20 maggio

Le anticipazioni sull’ultima puntata di Un Passo dal Cielo 6 rivelano il rapporto sempre più traballante tra Vincenzo e Francesco. La scoperta di quest’ultimo ha letteralmente messo in crisi la loro amicizia, ma non solo. Anche Manuela perde valore agli occhi di Francesco perché entrambi gli hanno nascosto un segreto troppo importante. Assorbita la rabbia l’affascinante personaggio di Un Passo dal Cielo 6 dovrà decidere se dare una nuova chance a Vincenzo e Manuela o se dare libero sfogo alla collera e ad un possibile piano di vendetta. Saranno giorni molto difficili e tenebrosi per uno dei protagonisti della fortunata serie tv Rai.

