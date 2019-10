Emma Marrone, abbraccio con Maria De Filippi/ Video: “Si butterebbe nel fuoco per me”

In molti pensavano che Emma Marrone lanciasse il suo disco Fortuna nella finalissima di Amici Celebrities, alla corte di Maria De Filippi, ma così non è stato. Per l’incontro tra la bella biondina e Maria De Filippi, però, non abbiamo dovuto aspettare molto visto che la sanguinaria ha deciso di farle una sorpresa rendendo felici anche i fan presenti all’evento. Ma cosa è successo di preciso? Proprio ieri pomeriggio Emma Marrone è stata a Roma per il lancio del suo disco, uno speciale Instore in cui la salentina non si è limitata a firmare foto e autografi ma anche a cantare con tanto di palco per lei e per il suo ospite speciale, Maria De Filippi, che, per prima cosa, l’ha abbracciata stressa a sé vedendola. Dopo la pausa di qualche settimana per combattere la malattia, Emma Marrone è tornata sul palco proprio per il lancio del suo album cantando a squarciagola per i suoi fan con una sorpresa speciale.

EMMA MARRONE E L’ABBRACCIO CON MARIA DE FILIPPI

Proprio sul palchetto adibito per il lancio e il suo mini concerto, Emma Marrone ha visto arrivare la sua mentore e a stento ha trattenuto l’emozione di vederla inaspettatamente al suo fianco. Le due si sono strette in un lunghissimo abbraccio e poi la stessa sanguinaria ha preso la parola spiegando al pubblico: “Io penso che sia davvero la persona che ogni volta so che c’è, perché Emma c’è”. Sicuramente le parole di Emma Marrone, dopo dieci anni di amicizia, non sono diverse: “Quando ho un problema di salute chiamo Maria. Giuro! Il fatto è che io su Roma non ho nessuno, quindi l’unica persona della quale mi fido ciecamente e so che si butterebbe nel fuoco e all’inferno per me è lei”.

