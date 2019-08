Emma Marrone/ Al mare dedica a un uomo speciale: “Sei la cosa più bella, ti amo”

È un periodo molto impegnativo per Emma Marrone. La cantante sta registrando il nuovo disco che vedrà collaborazioni molto importanti, come quella con Vasco Rossi della quale va fiera. Intanto, su Instagram, non mancano momenti che la vedono in pieno relax, al mare o immersa negli affetti. E nell’ultimo scatto postato, ecco al fianco di un ragazzo che i fan della Brown ben conoscono: suo fratello Francesco. Un selfie immortala un momento trascorso in barca insieme, il tutto è poi coronato da una bellissima dedica che la cantante fa a suo fratello. Eccola: “Sei la cosa più bella che la vita potesse donarmi. Ti amo @checcomarrone – scrive la Marrone, che poi sottolinea – Amo le nostre vacanze insieme.”

Emma Marrone al settimo cielo

La famiglia per Emma Marrone è sempre stata al primo posto. Sui social sono frequenti scatti di momenti passati con papà Rosario, con mamma Maria e anche, come abbiampo visto, col fratello Francesco. Una famiglia unita quella di Emma, vero orgoglio della cantante salentina che è però adesso concentrata sul nuovo disco. “Arriverà entro la fine dell’anno e mi piacerebbe festeggiare il mio compleanno all’Arena di Verona” ha raccontato Emma alle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, per poi aggiungere “Quando Vasco mi ha fatto sapere che aveva scritto una canzone pensando a me, sono scoppiata a piangere”. D’altronde, quello di cantare una canzone scritta da lui per lei è un sogno che Emma ha nel cassetto da molti anni. Ora è diventato realtà.





