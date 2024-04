Emma Marrone choc: “Il tumore è tornato tre volte”/ “Potrei ancora avere dei figli ma in Italia…”

Emma Marrone e il tumore

Emma Marrone si è raccontata senza filtri in una lunga intervista rilasciata ai microfoni de Le Iene. La cantante salentina che è sempre stata schietta e sincera ha svelato nuovi dettagli di quella che è stata la lotta più importante della sua vita ovvero quella contro il tumore. Emma ha svelato di aver scoperto di avere un tumore quasi per caso, accompagnando ad una visita una sua amica. “Una mia amica, una collega di lavoro, doveva fare una visita ginecologica e mi aveva chiesto di accompagnarla. Una volta lì mi propose di fare la stessa visita, assicurandomi che la dottoressa era brava. L’ho vista cambiare colore in viso e da lì è stato un inferno“, ha ricordato la cantante.

Emma, infatti, ha dovuto combattere più volte la sua battaglia perché “il tumore si è ripresentato tre volte”: la seconda volta durante le audizioni per Amici e poi nel 2013 quando si è sottoposta ad una nuova operazione con cui i medici le hanno asportato anche l’altro ovaio.

Emma Marrone e il desiderio di un figlio

Tra i grandi desideri di Emma Marrone c’è quello di avere un figlio. “Non ho fatto in tempo a congelare gli ovuli ma potrei ancora poter avere figli. Ho l’utero”, ha spiegato a Le Iene Emma che, sull’impossibilità per una donna single di non poter avere figli in Italia, ha aggiunto – “una stron***a. Ho 39 anni e tutti gli strumenti per essere madre: economici, psicologici, sostegno della famiglia, ma siccome non ho un compagno, non posso avere il diritto di diventare madre“.

Infine, la cantante salentina ha parlato anche della morte dell’amatissimo papà: “Ero sul divano, squilla il telefono ed era mio fratello. Io avevo capito tutto, subito – ha raccontato Emma – Sentivo le urla di mia madre e mio fratello che faceva: ‘Chicca torna a casa che papà non c’è più’ e poi, vabbè, l’inferno“.











