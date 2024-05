Emma Marrone/ Con Femme Fatale la svolta elettropop dell’artista nata ad Amici

La grande Emma Marrone sarà una delle artiste che si esibiranno questa sera all’evento “Una. Nessuna. Centomila” in programma all’Arena di Verona, show che si è tenuto nella due giorni 4-5 maggio ma che andrà in onda appunto oggi. Nel corso di una pausa per le prove della seconda serata Emma Marrone ha allietato i suoi fan ma anche quelli di Mahmood mostrando il cantante di “Tuta gold” mentre si è concesso un momento di relax a petto nudo: “Ringraziatemi” ha poi scritto Emma pubblicando il video suoi suoi social.

L’artista pugliese ha bisogno di ben poche presentazioni essendo oggi una cantante affermata e amatissima. Nacque nel talent show per eccellenza, Amici di Maria de Filippi, e proprio sabato scorso Emma Marrone è stata ospite del serale del programma su Canale 5, ringraziando poi la sua madre artistica, la conduttrice dello show. “Mi sono emozionata, è sempre bello tornare qua. Mi emoziono perché è partito tutto da qua”, le parole della stessa cantante al termine dell’esibizione, ricordando come la padrone di casa sia stata la prima persona a credere in lei: “Se sono qua è grazie a te che mi hai dato fiducia, che è una cosa molto rara e preziosa”, aggiungendo di averle cambiato la vita.

EMMA MARRONE IL NUOVO DISCO SUL PALCO DELL’ARENA DI VERONA

Nel corso della sua esibizione ad Amici, Emma Marrone ha regalato ai presenti e al pubblico di casa il suo ultimo disco, leggasi “Femme Fatale”, un brano che conferma la tendenza dell’artista ad una virata verso l’elettropop. Si tratta di un cambio musicale che si era già fortemente intuito negli ultimi mesi, a cominciare dal singolo Apnea, portato dalla stesa cantante sul palco dell’Ariston, in occasione dell’ultimo Festival di Sanremo e canzone di grande successo.

Si tratta molto probabilmente di uno dei brani che ascolteremo maggiormente nei prossimi mesi, e chissà che non possa diventare anche un tormentone estivo, tenendo conto che alla stagione più calda manca ormai poco più di un mese. Senza dubbio lo canteremo e balleremo questa sera durante lo show “Una. Nessuna. Centomila”.

