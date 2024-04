Emma: “Morte di papà? È come se la rivivessi ogni giorno”/ “Ai funerali persone facevano i video, terribile”

Emma, in una intervista a Le Iene, ha parlato della morte del papà Rosario Marrone, avvenuta a settembre del 2022 a causa della leucemia. “È successo un anno e mezzo fa ma è come se mio padre morisse ogni giorno. Ogni mattina mi sveglio e penso che è morto”, ha ammesso. Un rammarico che ha, in tal senso, è di non esserci stata nelle ultime ore. “Io ero fuori per lavoro. Ero sul divano, squillò il telefono ed era mio fratello. Io ho capito subito. Sentivo in sottofondo le urla di mia madre. Mi disse di tornare a casa perché papà non c’era più”.

Rosario Marrone, chi è il papà di Emma e com'è morto/ La malattia e il doloroso retroscena: "Devastata da…"

L’ultimo ricordo che ha risale a poco prima. “La cosa più strana è stata ciò che mi ha detto prima che partissi. Mi ha guardata e mi ha detto mi raccomando, ogni lasciata è persa. Io gli dissi che tra 48 ore sarei tornata a casa, ma lui insistette. È per questo che ora io faccio tutto quello che voglio, non me ne frega niente”. Anche i giorni successivi, però, furono duri. “Un inferno. Non mi sono potuta godere neanche i funerali perché purtroppo c’era la gente coi telefoni accesi, che faceva i video. È stato tremendo”, ha raccontato.

Emma Marrone choc: "Il tumore è tornato tre volte"/ "Potrei ancora avere dei figli ma in Italia..."

Il rapporto tra Emma e il papà Rosario, morto nel 2022

Non passa giorno senza che Emma rivolga un pensiero al papà Rosario Marrone, anche perché è stato proprio quest’ultimo a trasmetterle la passione per la musica e a convincerla a inseguire i suoi sogni. “Le cose più divertenti e allucinanti della mia vita le ho fatte con mio padre, era un genio. Uscivamo a bere e finiva a 4 gin tonic a testa, non riuscivamo a tornare a casa a piedi. Mia mamma ci faceva il c*lo a tutti e due. Ci sono giorni che non riesco a guardare le foto e i video, sto male”, ha ammesso.

Nonostante ciò, lo sente sempre al suo fianco. La cantante ha rivelato di credere nelle presenze, soprattutto da quando il papà non c’è più. “Che una persona muore e se ne va per sempre non mi torna. Io sono metà mia mamma e metà mio papà, sono una parte di lui che è sopravvissuta”, ha concluso.

Emma a Le Iene: “Il provino ad Amici? Ero reduce dal primo cancro”/ “Ho avuto paura di morire…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA