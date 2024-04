Rosario Marrone, chi è il papà di Emma e com’è morto/ La malattia e il doloroso retroscena: “Devastata da…”

Rosario Marrone, papà di Emma, è morto a 66 anni per una leucemia: il doloroso ricordo della figlia

A settembre del 2022, moriva Rosario Marrone, il papà della celebre cantante Emma Marrone. Un momento drammatico per l’artista, rimasta al suo fianco fino alla fine dei suoi giorni. Rosario Marrone ha combattuto contro una leucemia e si è spento a 66 anni, al fianco delle persone che lo hanno amato per tutta la vita. Per Emma, la cosa più dolorosa è stata proprio la grande sofferenza che ha dovuto affrontare il suo papà.

“La cosa che devo ancora curare, che devo ancora sistemare, che mi ha devastato più della morte stessa, è stato vedere il mio supereroe, bello, grande, diventare sempre più piccolo, sempre più sofferente e sentirmi inerme davanti a tutto questo“, ha raccontato Emma a Mara Venier, in un’intervista dello scorso anno a Domenica In. Aggiungendo: “Avrei fatto di tutto per lui ma non potevamo fare niente. Questo mi ha fatto molto male, vedere mio padre stare così tanto male, soffrire tanto…”.

Emma Marrone: “Papà Rosario? Non ho rimpianti con lui”

In questi anni, Emma Marrone ha più volte ricordato suo padre Rosario, che oltre ad essere un magnifico genitore, è stato per lei anche fonte di ispirazione e sprone nella musica. Rosario Marrone era, infatti, un musicista, e Emma ha mosso i suoi primi passi sul palco proprio al suo fianco. “Non c’è stato un giorno in cui non gli abbia detto ‘ti amo, buonanotte papà’. Ci sentivamo sette-otto volte al giorno, sempre.” ha rivelato la cantante, ammettendo di non avere alcun rimpianto nel rapporto con suo padre, suo primo fan da prima che lei partecipasse ad Amici e vincesse il reality. Un toccante ricordo, quello della cantante, arrivato anche attraverso i social, con foto e video insieme al suo papà.











