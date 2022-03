Emma Marrone, dalla malattia all’amore/ “Tumore ingiusto. Fidanzato? Se non arriva..”

Forse non tutti sanno che la celebre cantante Emma Marrone in questi anni ha dovuto fare i conti con una malattia, ritrovandosi a fronteggiare un tumore all’utero. Un periodo che l’ha messa davvero a dura prova, anche se l’artista salentina è sempre apparsa ottimista e fiduciosa sul suo futuro. E nel momento in cui le cose hanno preso una brutta piega, Emma si è concentrata unicamente sulle cure per tornare a splendere e a vederla così come siamo abituati.

A tal proposito, in una recente intervista riportata da ‘Vanity Fair’, la Marrone aveva raccontato: “Ammalarsi è sempre ingiusto, ma non ho mai pensato ‘perché capita di nuovo a me?’. Mi sono detta: ‘È successo, mi curo, torno e così è stato’. Sono uscita allo scoperto sui social perché avevo preso un impegno lavorativo e promesso di esibirmi a Malta. Siccome ho rispetto dei soldi degli altri, perché mi ricordo cosa significhi metterli da parte per andare a un concerto e lì c’era gente che li aveva già spesi, ho parlato. Altrimenti sarei stata in silenzio”.

Ritrovata un po’ di serenità grazie alla cure, Emma Marrone è tornata a pensare anche al suo futuro sentimentale. Al momento la situazione è abbastanza piatta e la cantante salentina non sembra dispiacersi più di tanto. In una bella intervista rilasciata alla Toffanin durante una puntata di Verissimo, la Marrone ha affrontato anche con un pizzico di ironia la situazione: “Speriamo che si popoli e che arrivi qualcuno. Ma purtroppo per ora non c’è nessuno. Vorrei dire sì: ‘Mi sono fidanzata’. Ma sono 10 anni.”. Nessuna frequentazione, quindi, per Emma. Se da una parte l’artista spera ancora di trovare l’amore, dall’altea appare abbastanza disillusa: “Ribadisco un concetto che avevo già detto una volta. Meglio sola che con chiunque”.

