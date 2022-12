Emma Marrone e Stefano De Martino al serale di Amici 22?/ “I due ex insieme come giudici”: l’indiscrezione

Stefano De Martino e Emma Marrone insieme in giuria al serale di Amici 22?

Mentre Amici 22 è in pausa natalizia, sul web iniziano a diffondersi indiscrezioni sul serale che andrà in onda il prossimo anno in prima serata su Canale 5. I primi mesi del 2023 vedranno infatti i ragazzi di Amici intenti ad aggiudicarsi un ambito posto al serale che, come sempre, vedrà la divisione a squadre capitanate dai rispettivi coach e sfide giudicate da professionisti esterni alla scuola. Ed è proprio sui giudici del serale di Amici 2023 che iniziano a diffondersi le prime indiscrezioni.

Fino allo scorso anno e per due anni consecutivi, Maria De Filippi ha voluto al serale un trio di giudici composto da Stefano De Martino, Stash dei The Kolors ed Emanuele Filiberto. Quest’anno le cose potrebbero cambiare, anche se non del tutto, portando in giuria un altro nome: quello di Emma Marrone.

Emma e Stefano De Martino “in lizza per il ruolo di giudici”

Stando alle indiscrezioni lanciate da 361Magazine, “in lizza per il ruolo di giudici delle puntate in prime time del serale ci sarebbero Stefano De Martino ed Emma Marrone.” I due ex di Amici, che proprio nella scuola di Canale 5 si erano anche innamorati e avevano iniziato una storia d’amore, potrebbero dunque essere fianco a fianco in giuria nel prossimo serale del talent che li ha resi noti. “Sarebbero ancora incerte, invece, le conferme di Stash e Emanuele Filiberto.” fa inoltre sapere la fonte, mettendo in dubbio la presenza degli altri due giudici. Di certo rivedere Stefano ed Emma fianco a fianco sarebbe molto apprezzato dai fan del talent di Canale 5 e, sicuramente, un gran colpo per Maria De Filippi.

