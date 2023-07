Emma Marrone e Tony Effe stanno insieme?/ Lei nega: “Gli voglio bene ma…”

Emma Marrone e Tony Effe più che amici? La risposta della cantante chiarisce tutto

Emma Marrone e Tony Effe si sono recentemente esibiti sul palco di Bittatiti Live. Autori del brano Taxi sulla luna, la loro performance artistica ha rivelato un’affinità e complicità che hanno fatto scattare il gossip. Molti fan sono convinti che tra loro ci sia una storia d’amore in corso.

Emma Marrone/ Dalla rivelazione sul fidanzato allo sfogo sul Salento: "Io terrona, esistiamo anche noi!"

“Ragazzi, comunque io devo sapere se Emma sta uscendo con Tony Effe. Devo saperlo, è proprio una questione di principio e di inciucio. Emma rispondi sotto questo video e dimmi: “Sì, tesoro, sto girando il mondo con Tony Effe” chiede un’utente su Tik Tok. A chiarire la situazione la replica dell’artista salentina che dichiara: “Ciao tesoro, no…non ci esco… è mio fratello, gli voglio bene e sono felice di cantare insieme a lui“. Nessuna love story tra i due colleghi, solo amicizia e tanta musica.

Emma ed Elodie hanno litigato?/ Dalla "rottura" nel 2018 ai rumor sul concerto per l'Emilia Romagna

Emma Marrone, sfogo sul Salento: le sue parole

Emma Marrone si è esibita sul palco di Battiti Live e ha approfittato dell’occasione per sensibilizzare sul suo paese: il Salento. La cantante si è detta stanca delle discriminazioni e della mal gestione dell’amministrazione: “Mi sono stancata di sentire che il Salento è solo friselle, l’estate, gli ombrelloni, il mare, noi siamo molto di più. Solo che si dimenticano di noi forse perché siamo troppo in basso“.

“Qui i giovani vogliono lavorare, ma dateci le strutture per farlo. Non mi dimentico delle radici che ho, io sono terrona come voi. Me ne sono andata, perché qua non c’è niente, non ci danno niente” ha affermato l’artista a gran voce, prima di ringraziare il suo pubblico affettuosamente.

Emma Marrone choc sulla morte del padre/ "Sentivo le urla di mia madre, è stato terribile. E io non c'ero"

© RIPRODUZIONE RISERVATA