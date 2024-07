Il bello di Emma Marrone è che ci mette la faccia, sempre. Lo fa nella musica che canta e porta in giro per l’Italia, ma anche durante i suoi concerti dove non perde occasione per prendere una posizione forte e chiara a favore dei più deboli. Durante una delle sue tappe del tour estivo, la cantante di Amici dal palco ha parlato di omofobia facendo riferimento all’ultimo episodio di violenza: due ragazzi a Roma sono stati pestati perchè camminavano mano nella mano. “Voglio spendere due parole per quel video orrendo che sta girando in questi giorni di quella coppia di ragazzi presi a cinghiate, a pugni, a calci” – ha detto a gran voce la cantante prendendo le difese dei due ragazzi.

“Perché questo è un Paese che ancora non riconosce dei diritti. E se questi ragazzi fossero i vostri figli?” – domanda Emma ai suoi fan. Il video dell’intervento della cantante è diventato virale sui social e immancabilmente è arrivato il commento dell’intelligente di turno che le ha scritto: “pensa a cantare… e non rompere i co***ni sull’omofobia…”.

Emma Marrone ha un fidanzato?: “Il mio obiettivo è realizzarmi come persona”

La replica di Emma Marrone non è tardata ad arrivare: “va bene caz***ne. Perché questo sei… un caz***ne”. L’intelligente di turno ha replicato: “evito di risponderti… poverina, fai passare la non normalità… povero mondo per colpa di gente del c***o”. La forza e il coraggio della Marrone sono noti a tutti, ai suoi detrattori, ma anche a chi la ama da sempre. Piaccia o non piaccia, Emma è una donna coraggiosa che non le manda a dire, ma che ci mette sempre la faccia. All’età di 40 anni con una serie di tumori alle spalle, la cantante si fa anche portavoce di messaggi di body positività: “sono una donna di 40 anni che ha sconfitto tre tumori e questo è il corpo che le mie battaglie mi hanno lasciato, magari non sarà perfetto, ma è bello proprio perché è reale”.

Non solo, come donna single non nasconde di non essere fidanzata e di non volersi affatto accontentare. “Sono single ma non sola, non mi accontento” le parole della cantante pronunciate in una vecchia intervista rilasciata a Michela Murgia a Vanity Fair. La cantante salentina ha parlato anche di maternità: “non mi sono mai immaginata madre”.