Fabrizio Corona insulta Emma Marrone per il suo corpo/ Lei sbotta: “Sfi***o e inutile”

Fabrizio Corona ha di nuovo creato scompiglio nel rapporto tra lui e alcune star famose, e questa volta è stato il turno di Emma Marrone, finita nelle sue grinfie dato un triste post di body shaming su Dillinger, giornale di cui è proprietario e direttore da qualche tempo. A creare scandalo è stato un video pubblicato tra i post, in cui si vede Emma Marrone che balla felice e spensierata vestita con un abito nero. Il commento di Corona nella descrizione è stato lapidario: “Il nero sfina”, scrive, criticando il fatto che la cantante nata nella scuola di Amici, stia rivoluzionando il suo look e la sua immagine in modo da apparire più sexy e più aggressiva anche sul palco.

Poche settimane fa, aveva infatti parlato in un monologo durante un concerto, difendendo la sua libera scelta di vestirsi come vuole a quarant’anni e dopo tre tumori. “Fregatevene di ciò che dicono del vostro corpo”, aveva detto Emma Marrone durante l’esibizione ad Azzano Decimo – Mostratevi senza vergogna, senza pudore, come faccio io. Non me ne frega niente di quello che scrivono, non sono arrivata a 40 anni per farmi dire da 4 ignoranti come mi devo vestire”. Il monologo della cantante salentina è subito diventato virale, soprattutto perché Emma aveva da poco ricevuto fortissimi attacchi dopo il suo cambio immagine anche sul palco.

Fabrizio Corona rimuove il commento di Emma Marrone sotto il post di Instagram, ma i followers si accorgono di tutto

Il video del concerto di Emma Marrone aveva fatto il giro del web, conquistando ancora di più i fan che la amano per il suo coraggio di rompere gli schemi e aiutare chi ha un brutto rapporto con la propria immagine. Forse, però, questa intraprendenza è stata mal digerita da Fabrizio Corona, che ha preso subito la palla al balzo per freddarla. Complice anche il fatto che in questi giorni la cantante si è schierata apertamente insieme ad altri VIP dalla parte di Angelica Schiatti per quanto riguarda il caso Morgan. Il musicista accusato di stalking è infatti molto amico del re dei paparazzi, che lo sta difendendo ogni giorno su Instagram tramite il sito Dillinger.

Resta il fatto, che dopo la pubblicazione del video di Emma Marrone sul profilo del giornale di Fabrizio Corona, la cantante non è rimasta zitta e ha commentato sotto al post con parole piuttosto dirette: “Il nero sfina, ma per la tua disfunzione erettile non ci sono rimedi. Sfig**o, idiota e inutile.” La frase di Emma ha certamente colpito nel vivo Fabrizio Corona, che ha provveduto immediatamente a eliminare il commento. Peccato che ai fan non sia sfuggito nulla, e in poco tempo la risposta a tono della cantante ha fatto il giro del web.

