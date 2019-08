Emma Marrone e Vasco Rossi/ “Ho scritto per lei una canzone con Curreri”

Solo quattro giorni fa, su Instagram, Emma Marrone postatava la foto con due amatissimi della musica italiana: Tiziano Ferro e Tommaso Paradiso dei TheGiornalisti. A distanza di poco, ecco arrivare un altro scatto con due grandi del cantautorato italiano: Vasco Rossi e Gaetano Curreri degli Stadio. Non è però la Marrone a spoilerare la collaborzione, bensì Vasco che, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato uno scatto con Emma e Curreri, svelando che “…abbiamo scritto un pezzo con Gaetano Curreri x Emma Marrone”. Nulla di più, nulla di meno. Poche parole che sono però servite a scatenare centinaia di commenti sul profilo di Vasco e non tutti positivi. I fan della Marrone sono al settimo cielo, convinti che questa collaborazione poterà a grandi cose.

Vasco Rossi ha scritto una canzone per Emma Marrone ma è polemica

Non sono della stessa opinione alcuni fan di Vasco Rossi. Lo dimostrando molti dei commenti ricevuti dalla foto scattata con Emma Marrone che, ricordiamo, sta lavorando in America al nuovo disco. Infatti tra i commenti si legge: “vabbè mo sta a posto per una vita ……ci sarà solo questa nel suo repertorio. A me ti dico già da ora che non piace a prescindere perché urla non canta”; e ancora “Forse la prima volta che Emma canterà una canzone”, “Ma nooo, che spreco! Avresti dovuto cantarla tu e non darla a lei, che peccato!” Insomma, non sono tutti entusiasti di questa novità. Eppure, c’è chi a ragione sottolinea: “Almeno aspettate di ascoltarla prima di giudicare, sapete solo sparare sentenze!”





