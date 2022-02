Emma Marrone/ “Ecco perché nella serata cover di Sanremo 2022 canto Britney Spears”

Alla vigilia della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022, Emma Marrone ha deciso di spiegare come mai per l’attesa serata delle cover all’Ariston abbia deciso di puntare su Britney Spears. Una scelta particolare, che ha portato in molti a formulare le più svariate ipotesi. C’è chi ha pensato che la “Brown” volesse lanciare un messaggio relativo al calvario personale vissuto dalla pop-star, mentre altri hanno ipotizzato che da parte sua vi fosse il desiderio su una presunta somiglianza anche estetica tra le due cantanti. Alla fine è stata la stessa Emma Marrone, intervistata da La Stampa, a spiegare la decisione di cantare “Baby One More Time” insieme a Francesca Michielin: “Sia io che Francesca Michielin, che sarà la mia direttrice d’orchestra e ha subito abbracciato il progetto della cover, siamo da sempre delle ”popppettare” orgogliose e fan di Britney; in più il testo del pezzo è fortissimo“.

Emma Marrone: “Perché nella serata cover canto Britney Spears”

Ovviamente, però, dietro la scelta di Emma Marrone c’è dell’altro: “Della situazione che ha vissuto (Britney Spears, ndr) se ne è parlato tanto e ripeto, quando ho ascoltato l’audio del momento in cui le è stato finalmente permesso di parlare davanti al giudice, mi sono scese le lacrime. La sua situazione ha avuto un peso artistico e umano incredibile soprattutto pensando a quelle donne che hanno vissuto disagi e continuano a viverli tuttora perché vessate da padri padroni, compagni violenti, familiari senza scrupoli, amici parassiti”. Emma Marrone ha poi proseguito: “Era una bambina, una ragazza giovanissima quando proprio partendo da questo brano ha cambiato la storia della musica pop mondiale e il padre, la persona che dovrebbe esserti più vicina, aiutarti, consigliarti per il meglio, l’ha vessata e trattata come un oggetto”. Poi una precisazione sul brano che porterà in scena: “Se con la cover sarò fedele all’originale? Naturalmente io e Francesca abbiamo riarrangiato la canzone per riuscire a coinvolgere tutti gli elementi dell’orchestra e vedrete: sarà uno spettacolo”.

