Emma Marrone oramai è sempre più “Femme Fatale” per citare il suo ultimo singolo di successo. Eppure tutto tace sulla vita privata della cantante salentina che si è dichiarata felicemente single e senza alcun fidanzato. Sincera e schietta come sempre, Emma dalle pagine di Vanity Fair ha aperto il suo cuore parlando della sua vita privata e sentimentale. “Sono single, ma non mi sento sola. Ho tante famiglie” ha confessato la cantante da sempre alla ricerca di un uomo che la rende felice, ma senza catene e limiti.

“Il mio obiettivo nella vita è realizzarmi come persona, non trovare un partner” – ha aggiunto la cantante che non ha nascosto il desiderio, ogni tanto, di avere qualcuno accanto anche solo per condividerci il letto, ma non per questo motivo è pronta ad accogliere chiunque. “Non mi accontento” – ha tuonato la Marrone precisando – “preferisco essere single piuttosto che accontentarmi di qualcuno che non mi fa battere il cuore”.

Emma Marrone ha un nuovo fidanzato? Tutti gli ex

Anche se non c’è un fidanzato nella vita di Emma Marrone, non per questo è sola. Anzi, la cantante parlando della sua vita privata ha confessato: “le mie famiglie sono la mia comunità di affetti, le persone a cui tengo di più: amici di vecchia data, colleghi di lavoro con cui ho condiviso momenti importanti”. La sua famiglia e gli amici sono importanti e la cantante è disposta a stare senza un partner, ma mai senza di loro consapevole che “trovare un uomo non è facile, ma non è la mia priorità”.

In passato la cantante ha vissuto diverse storie d’amore e frequentazioni tra cui in primis quella con Stefano De Martino conosciuto nella scuola di Amici di Maria De Fillippi. Una volta usciti dalla scuola, i due ufficializzano il loro amore che termina poco dopo per il tradimento di Stefano De Martino con collega ballerina Giulia Pauselli. I due tornano insieme, ma all’orizzonte c’è l’uragano Belen Rodriguez che fa scoppiare nuovamente la coppia. Poi Emma ha vissuto un amore estivo con Marco Bocci e poco dopo è uscita anche con Fabio Borriello. Infine la frequentazione con il modello, ex boxeur, Nikolai Danielsen fino al recente flirt mai confermato con Tedua.

