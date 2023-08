Emma Marrone ed Elena D’Amario nuove prof ad Amici 23?/ “Ecco come stanno le cose”

Emma Marrone ed Elena D’Amario nel cast di Amici 23 come professoresse?

Non si arrestano le voci sul cast della prossima edizione di Amici. Il talent condotto da Maria De Filippi ripartirà a settembre con la sua 23esima edizione, ma il cast dei professori, a quanto pare, vedrà alcune novità. In particolare si è parlato di addio per Arisa e Raimondo Todaro, e nelle ultime settimane fioccano ipotesi su chi prenderà il loro posto. I nomi più accreditati, secondo le indiscrezioni, sarebbero quelli di Giuseppe Giofrè ed Elena D’Amario per il posto qualora lasciato vacante da Raimondo; Emma Marrone e Anna Pettinelli invece per quello di Arisa.

Nella lotta tra le due coppie, nelle ultime ore, sarebbero però prevalsi quelli di Emma ed Elena, vicinissime dunque alla cattedra di Amici 23. Ma stanno davvero così le cose?

Emma Marrone ed Elena D’Amario ad Amici 23? “Ecco la verità”

Stando a quanto fa sapere TvBlog, le voci su Emma Marrone ed Elena D’Amario e sull’addio di Raimondo Todaro sarebbero false. Ecco quanto si legge: “Si è anche scritto che al posto di Arisa e di Raimondo Todaro sarebbero arrivati Emma Marrone ed Elena D’Amario” – scrive la fonte – “In realtà, secondo quanto apprendiamo, dette ipotesi relative al nuovo corpo docente di Amici non sono nelle cose. Secondo quanto ci risulta non ci sarebbe stata nessuna discussione/lite fra Maria De Filippi e Raimondo Todaro. I rapporti fra i due erano e restano buoni. Arisa invece ha scelto autonomamente di passare a The Voice Kids dove sostituirà i Ricchi e Poveri.” Inoltre precisa: “Per quel che riguarda i futuri innesti fra i professori di Amici, ci risultano destituite di fondamento le voci che parlano di un ingresso di Emma Marrone e di Elena D’Amario”.

