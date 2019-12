Emma Marrone, Fortuna/ Video “Stupida Allegria” e nuove date del tour

Emma Marrone è ritornata sulla scena musicale italiana più forte che mai. Oggi, 19 dicembre, è uscito il video del nuovo singolo “Stupida Allegria”, tratto dal suo ultimo album “Fortuna”, ambientato negli scenari misteriosi e affascinanti delle città di Medina e Marrakech. Per i fan della cantante salentina, le sorprese non finiscono qui: sono state aggiunte nuove date al tour nei palazzetti, che partirà il 3 ottobre 2020 con la tappa zero a Iesolo. Prima dell’inizio del tour, per festeggiare i suoi 10 anni di carriera, Emma presenterà il suo album in un evento speciale all’arena di Verona il 25 maggio 2020. I biglietti dell’evento sono andati subito sold out ma per fortuna ci sono altre 9 date in giro per l’Italia per poter ascoltare la bellissima voce di Emma dal vivo. È un momento di vera rinascita per Emma Marrone che, dopo aver affrontato un problema di salute arrivato all’improvviso, si è saputa rialzare con la giusta forza e grinta, pronta per ripartire con della buona musica per sé e per i suoi amati fan.

Emma Marrone: “Dovremmo renderci conto di quante volte diamo per scontate tante cose”

Non è la prima volta che la cantantautrice Emma Marrone decide di raccontare la società attuale e i problemi che più la caratterizzano. “Stupida Allegria” è un testo nostagico scritto e prodotto insieme a Franco 126 e Dario Faini. Il sound però si contrappone alle parole. È infatti coinvolgente, energico e mediterraneo, con alcuni accenni anche al rap. Il videoclip è stato girato nelle città di Medina e Marrakech. Mette in primo piano i volti e gli sguardi degli abitanti del posto, ritratti di donne, uomini e bambini. Emma ha spiegato che il video serve a capire che le cose non vanno date per scontate, perché forse “ci accorgiamo della loro importanza quando ci allontaniamo o quando inevitabilmente vanno via da noi”. La scelta dei soggetti simboleggia la necessità di guardare negli occhi le persone, “così da vedere la realtà attraverso il loro sguardo”. Usando le parole di Emma per descrivere la sua nuova canzone: “Stupida allegria è passionale e scanzonata e la malinconia è poesia”.

Fortuna Live Palasport Tour 2020: nuove date e biglietti per ascoltare dal vivo Emma



Fortuna è l’album protagonista dei live del 2020 di Emma Marrone, insieme alle sue canzoni che hanno caratterizzato di più il suo percorso da Amici fino ad oggi. Il tour sarà preceduto da una data speciale all’Arena di Verona, il 25 maggio, dove la cantante presenterà ufficialmente tutto il suo nuovo album. Poi dal mese di ottobre via con i concerti che la porteranno ad esibirsi nelle principali città italiane. I biglietti sono acquistabili presso tutti i rivenditori ufficiali e sul sito ticketone.it. Queste sono le nuove date annunciate:

3 ottobre – JESOLO – Pala Invent

– – Pala Invent 5 ottobre – MILANO – Mediolanum Forum Di Assago

– – Mediolanum Forum Di Assago 10 ottobre – ROMA – Palazzo Dello Sport

– – Palazzo Dello Sport 13 ottobre – FIRENZE – Nelson Mandela Forum

– – Nelson Mandela Forum 16 ottobre – NAPOLI – Pala Partenope

– – Pala Partenope 17 ottobre – BARI – Pala Florio

– – Pala Florio 20 ottobre – CATANIA – Pala Catania

– – Pala Catania 23 ottobre – BOLOGNA – Unipol Arena

– – Unipol Arena 24 ottobre – TORINO – Pala Alpitour

