Emma Marrone insultata per aver difeso Carola Rackete/ “Pensa a cantare e basta!”

Emma Marrone di nuovo ricoperta di insulti sui social. Anche questa volta a far adirare gli haters ci ha pensato la sua visione “politica” o, come lei stessa affermato, la sua dimensione umana. In tempi non sospetti, proprio durante il suo ultimo tour, la salentina ha girato alcune città italiane al grido di “porti aperti” e anche in quel caso gli insulti non sono mancati proprio per via del suo interesse alla politica e alle questioni sociali. In realtà, chi la conosce bene, sa che Emma Marrone è sempre stata impegnata nel sociale e nella politica e nessuno può metterla a tacere nemmeno chi intraprende la strada della violenza invitandola a cantare e fare il suo lavoro ogni volta che lei prova a dire qualcosa che prescinde dall’artista e dovrebbe essere una libertà in quanto italiana. Sembra che le cose non funzionino più così, almeno non sui social, dove Emma Marrone è stata presa di mira, ancora.

EMMA MARRONE DIFENDE CAROLA RACKETE E…

La salentina aveva scritto scritto in difesa di Carola Rackete:”Solo una parola. VERGOGNA. Il fallimento totale dell’umanità. L’ignoranza che prende il sopravvento sui valori e sul rispetto di ogni essere umano. Stiamo sprofondando in un buco nero. Che amarezza“. Il commento era relativo al video diventato virale in cui si vede la capitana scendere dalla Sea Watch accolta da insulti maschilisti e sessisti. Naturalmente i commenti hanno poi travolto Emma Marrone e molti l’hanno invitata a limitarsi a cantare senza andare oltre ma la salentina non si è arresa, anzi, proprio nel tardo pomeriggio di ieri ha deciso di rispondere ancora via social, questa volta su Twitter, chiarendo la sua questione “umana” e non politica: “Ho espresso solidarietà verso una donna che è stata ricoperta di insulti irripetibili. La politica non c’entra nulla. Questa è umanità,senso civico,rispetto. Amen. # 8marzotuttiigiorni“. Questo basterà a far calare il sipario sulla questione?

