EMMA MARRONE/ Fidanzata? “Non devi escludere l’amore nella tua vita” (Domenica in)

Invitare Emma Marrone nel suo salotto è stato uno dei grandi colpacci di Mara Venier, con cui si è assicurata l’attenzione del pubblico e l’affetto di chi ha ritrovato con il suo ritorno in tv la storica Domenica In. La cantante salentina ritornerà virtualmente in tv per la puntata di oggi, in occasione dell’ultimo appuntamento con Domenica In… il meglio di. Potremo assistere così al suo ingresso nello studio, con un look total black e circondata da un gruppetto dei suoi fan che hanno deciso di posizionarsi a breve distanza dall’artista e dalla conduttrice. Le prime parole sono destinate al magazine di Essere Qui – Boom Edition, un regalo per tutti gli ammiratori in cui la Brown si racconta. Il desiderio nasce dalla volontà di allontanarsi dal mondo social, spesso fugace e che non rimane nel tempo. “Seguo i miei social personalmente, non ho uno staff”, specifica la cantante. Nessun intermediario per il suo rapporto con il pubblico, per via di quella volontà di Emma di essere indipendente e diretta, di scegliere in autonomia. “Un secondo lavoro, ti ci devi applicare. Però è divertente”, specifica parlando degli aspetti positivi del mondo online.

EMMA MARRONE, LA SCELTA SULLA SUA VITA PRIVATA

Il discorso ricade poi nel successo ottenuto da Emma Marrone in tanti anni di presenza nella musica italiana. “Mi sono sempre fatta una promessa importante, che non mi sarei mai fatta cambiare, modificare, dal mestiere che mi sono scelta”, sottolinea sicura di voler mantenere intatta la sua identità e natura. “Io sono quello che faccio e faccio quello che sono”, sentenzia subito dopo. Instancabile Emma Marrone, che ha scelto di sacrificare se stessa e persino la famiglia in nome del suo lavoro. A Domenica In, l’artista parla a tutto tondo dei diversi aspetti che riguardano il dietro le quinte di essere una cantante. “Sono anche molto più fragile di quello che la gente percepisce”, dice parlando dei momenti di tensione legati alle novità, magari un nuovo progetto da lanciare. Da maniaca del controllo, Emma vuole avere tutto a portata di mano. E soprattutto vuole evitare che qualsiasi macchia possa influenzare la sua carriera, il suo grande sogno di essere una cantante. “Non devi escludere l’amore nella tua vita”, ribatte invece Mara Venier, che per qualche istante si trasforma nella zia che ben conosciamo. La Brown non crede di aver allontanato i sentimenti dalla sua vita, ma di preferire la discrezione e di tenere distante qualsiasi tipo di gossip.

EMMA MARRONE: GLI ESORDI E IL TRAMPOLINO DI AMICI

Il momento dei ricordi per Emma Marrone riguarda una delle prime comparse della Marrone in tv, grazie alle canzoni di Domenico Modugno e Pino Daniele. Il primo è il simbolo della sua famiglia, dell’aria che ha sempre respirato in casa, il secondo rappresenta la tradizione della musica italiana, unito a big come Gianna Nannini, Vasco Rossi e molti altri ancora. Nonostante l’amore per la musica ci sia sempre stato per l’artista, ha scoperto di voler fare la cantante solo una volta cresciuta. Per riuscire a salire sul palco ha dovuto mettere da parte la vergogna e l’insicurezza. “Mio padre mi ha scoperto per caso, ritornando a casa”, racconta di quel giorno in cui il genitore ha realizzato per la prima volta le sue abilità nel canto. La carrellata dei ricordi passa anche per una foto con Emma da bambina, anche se non è chiaro se in quel momento fosse arrabbiata o sorridente. Un’espressione indefinita che la accompagna ancora oggi e che si collega con l’infanzia meravigliosa che ha avuto la fortuna di avere. Il pensiero si posa anche su Maria De Filippi, che le ha dato l’opportunità con il suo Amici di far esplodere la sua creatività. “Quando sembra che tutto sta andando veramente male, è la volta buona”, dice confessando di ascoltare ancora oggi la conduttrice che l’ha portata fino alla gloria, grazie alla sua vittoria finale nel talent musicale.



