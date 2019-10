Emma Marrone “Rose rosse da Fabio Fazio”/ Gaffe a Che Tempo che Fa: “Io le odio!”

Emma Marrone ieri è stata ospite a Che tempo che fa per presentare il suo nuovo album, Fortuna, dopo un periodo difficile e complicato che l’ha vista di nuovo in trincea contro la malattia. La bella salentina non ha rivelato molti dettagli a riguardo mandando avanti sempre la sua musica, ma si è limitata a spiegare che ha fatto dei controlli e proprio in quel momento si è deciso di intervenire, tutto qua. Magari i dettagli arriveranno in seguito ma, per il momento, i fan potranno farsi due risate con la gaffe andata ieri sera in scena durante la puntata di Che Tempo che Fa in cui, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno pensato bene di regalare alla bella biondina un mazzo di rose rosse. Dove sta la gaffe? Facile, Emma Marrone ha più volte spiegato di odiare le rose rosse e, infatti, quando ieri sera gliele hanno regalate la sua reazione non è stata poi così positiva.

EMMA MARRONE ODIA LE ROSE ROSSE

A quanto pare lo staffe di Fabio Fazio e Che Tempo che Fa non sapeva che Emma Marrone odia le rose rosse e che più volte ha invitato tutti ad offrirle il gelato o la pizza ma non a regalarle i fiori e, soprattutto, questo tipo di fiori, ma perché? In molti hanno notato la smorfia al momento della consegna delle rose rosse, ma perché Emma Marrone le odia? Lei stessa in un’intervista ha spiegato alla corte di Giampaolo Morelli: “La mia vita normale è molto banale, per conquistarmi basta offrirmi un gelato, tanto non sono mai a dieta. Da evitare, le rose rosse. Non le sopporto, ogni volta che me le regalano succede qualcosa di negativo”. Adesso i fan sperano davvero che non succeda niente e si chiedono: “Che fine hanno fatto queste rose?”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA