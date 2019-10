Emma Marrone dopo il tumore “Sono combattiva”/ Video “Nei momenti più tremendi io…”

Emma Marrone parla per la prima volta della malattia che l’ha costretta il mese scorso a fermarsi. il tumore. Lo fa in una bella intervista concessa a Vanity Fair, in cui presenta il suo nuovo album, “Fortuna”. La cantante racconta di essersi alzata dal letto dopo essere stata operata per dimostrare ai suoi familiari che stava bene e non dovevano preoccuparsi per lei. E infatti spiega di non aver avuto bisogno di nessuno. «Non vorrei sembrare presuntuosa però… io. Per quanto le persone ti dimostrino amore – dalla famiglia agli amici – poi sei sempre tu che devi fare i conti con te stessa». Emma Marrone spiega di aver fatto leva sulla sua testa in questo periodo, «il modo in cui mi sono proposta dall’inizio nei confronti di tante situazioni». Tutti aspetti che confermano la sua determinazione. «Sono una combattiva e ho sempre cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno. Anche nelle disgrazie, nei momenti più tremendi».

EMMA MARRONE DOPO IL TUMORE “SONO COMBATTIVA. NEI MOMENTI PIÙ TREMENDI IO…”

Emma Marrone crede nel karma, nell’esistenza del destino. «Se è successo a me, come succede a tanta gente, è perché doveva andare così», racconta a Vanity Fair. La cantante salentina è anche convinta che dopo questo tipo di esperienze, come la malattia, ci sia sempre un risvolto positivo. Ma è consapevole anche del dolore che prova un genitore nel vedere la propria figlia soffrire. «Non sono madre. Non so cosa si prova dentro, cosa ti si muove dentro. Io parlo per me. Per la prima volta ho visto mia madre piccola». Anche per questo dopo l’intervento ha cercato di nasconderle il dolore che provava. «Dopo l’intervento, mi sono tirata giù dal letto subito, perché per me era più importante mostrare alle persone a cui voglio bene che c’ero, che ero in formissima e che era andato tutto bene». Emma Marrone condivide in esclusiva con Vanity Fair la sua prova più importante, la battaglia contro il tumore.





© RIPRODUZIONE RISERVATA