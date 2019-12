Emma Marrone senza trucco/ Bellissima pure al naturale, Noemi: “Sei il top!”

Emma Marrone ha pubblicato uno scatto al naturale: “Senza trucco. Senza inganno”, ha scritto nella didascalia. Tanti i commenti da parte degli estimatori, così come dalle colleghe famose. Noemi le scrive “Sei il top”, mentre Francesco Arca ha postato tre cuoricini rossi in sequenza. Messaggi di apprezzamento anche da Silvia Grilli, Eva Cavalli e Camilla Filippi. L’attrice Maria Pia Calzone invece le scrive: “Occhi che parlano”. Da sempre, la cantautrice salentina, si è proposta al suo pubblico senza filtri e maschere di sorta, per raccontare la sua vita tra gioie e dolori esattamente per quella che è. Proprio per via della sincerità che sa sempre la contraddistingue, ha svelato di recente di essersi presa cura di lei per risolvere un problema di salute che era brutalmente tornato a farle visita per la terza volta in circa dieci anni. “Bella così al naturale senza maschere Emma sei meravigliosa poche hanno il coraggio di farsi vedere per quello che si è veramente”, le scrive una estimatrice tra i commenti.

Emma Marrone senza trucco: bellissima pure al naturale

Lo scatto al naturale di Emma Marrone ha conquistato già più di 140mila like, a testimonianza che una vera donna non deve avere paura di mostrarsi senza trucco (in ogni senso). Lo scorso settembre, durante uno dei controlli di routine che la cantante di Amici affronta per precauzione, era arrivata la brutta notizia. “C’erano già i primi impegni e durante una visita di controllo mi hanno detto che forse era il caso di risolvere il problema e di non rischiare. Con sincerità e onestà, per il grande rispetto del mio pubblico, ho ritenuto opportuno dire la verità”, aveva confessato lei qualche tempo fa intervistata durante Verissimo. “Continuerò sempre ad avere paura perché così evito di fare passi sbagliati e capisco il valore del coraggio”, aveva poi aggiunto. Con trucco o senza, Emma si mostra sempre senza filtri, sovrastrutture e maschere. Il suo vivere la vita assolutamente di “pancia” e la sua onestà intellettuale ed emotiva, la rendono una delle artiste più amate ed apprezzate del panorama musicale italiano, coraggiosa e leale… fino in fondo, a qualunque costo… Brava!

