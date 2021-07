Emma Marrone, spogliarello per vittoria Italia/ “In lingerie come Sabrina Ferilli”

La vittoria degli Azzurri agli Europei non ha lasciato indifferente nessuno. Anche il mondo dello spettacolo ha festeggiato sui social il trionfo a Wembley della Nazionale guidata da Roberto Mancini. Emma Marrone ha pubblicato su Instagram una foto allo specchio in cui appare in lingerie, slip e reggiseno neri: “Come la grande Ferilli. Forza azzurri. La coppa è nostra”. La cantautrice salentina ha così voluto ricordare quando Sabrina Ferilli si spogliò al Circo Massimo di fronte a un milione di tifosi giallorossi per festeggiare lo scudetto della Roma nel 2001. Sulle storie di Instagram Emma ha poi condiviso “Notti magiche”, il celebre brano composto da Giorgio Moroder, Edoardo Bennato e Gianna Nannini, in occasione dei Mondiali di calcio del 1990.

Emma Marrone e i vip che hanno festeggiato l’Italia

Emma Marrone non è stata l’unica artista a festeggiare sui social la vittoria della Nazionale Italiana. Tra i primi a rendere omaggio agli Azzurri è stato Vasco Rossi: “Grandi azzurri, grande squadra, grande vittoria”, ha scritto su Instagram il rocker di Zocca, condividendo una foto che ritrae Bonucci, Bellotti, Berardi, Rafael Toloi, Giorgio Chiellini e Manuel Locatelli. Jovanotti ha condiviso un’immagine dei festeggiamenti accompagnato da un verso de “L’allegria”, la sua canzone per Gianni Morandi: “Un calcio e ripartire”. Anche Liam Gallagher, ex Oasis, che nei giorni scorsi aveva rilanciato “It’s coming home”, il motto degli Europei ’96 giocati in Inghilterra, si è congratulato con gli Azzurri: “È andata come è andata. Tutti quelli che si tolgono la medaglia sono irrispettosi. Rispetto per gli italiani”, ha scritto in una serie di tweet.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

