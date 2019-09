Emma Muscat e Luca Daffrè stanno insieme?/ La Marzano: “quando lo dicevo, nessuno…”

Emma Muscat e Luca Daffrè stanno insieme? L’ex cantante di Amici torna al centro del gossip dopo la fine della storia con Biondo conosciuto durante la partecipazione al talent show di Maria De Filippi. La prima a lanciare la clamorosa indiscrezione sulla frequentazione tra Emma Muscat e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne che non è stato scelto da Angela Nasti era stata Deianira Marzano che, oggi, si toglie qualche sassolino dalla scarpe. “Intanto, quando dicevo che sti due stavano al Mec nessuno mi credeva“, ha scritto la blogger pubblicando una foto in cui Emma e Luca Daffrè sono insieme. La replica della Muscat, però, non si è fatta attendere. “Presto vedrete quanto tempo avrete sprecato a scrivere articoli su articoli di informazioni false. Aspettate ancora un po’ e vi prometto che avrete qualcosa di vero di cui parlare”, ha commentato la cantante.

Emma Muscat e Luca Daffrè sono fidanzati? Deianira Marzano: “vorrei dire…”

Di fronte alla replica di Emma Muscat, Deianira Marzano si è lasciata andare ad uno sfogo. Attraverso una serie di Instagram Stories, infatti, la blogger ha puntato il dito contro la cantante: “Vorrei dire ad Emma Muscat che noi non abbiamo detto che sei andata a letto con Federico Russo, ma sono uscite delle interviste con Paola Di Benedetto che si era lasciata. Non è che mi sveglio la mattina e decido di parlare di te e di dire con chi vai a letto, ok?” – esordisce cosù Deianira che, poi, rivolge una serie di domande all’ex allieva di Amici – “Detto ciò, tu hai smentito? Hai detto alla gente sei caduta con la testa per terra e non è vero niente? No. Voi non smentite mai con autorevolezza e poi scrivete queste cose ‘sentirete parlare di me con la musica’. Sì, sentiamo parlare del tuo disco, ma resta il fatto che c’è questa questa diceria e che se quella cosa è vero è davvero molto brutta. A me se mi dicessero sei stata a letto con quello e hai tradito tuo marito, io qua sopra, mi farei afferrare per pazza. Ci fosse uno che fa così, nessuno. Tutti dicono parlate d’altro, scrivete le stron*ate senza nulla togliere al fatto che non vogliate dare visibilità, ma in questo caso o non ne parlate proprio e fate gli artisti e pensate alla musica oppure smentite”, ha concluso.

