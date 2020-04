EMMA QUARTULLO, FIGLIA ELENA SOFIA RICCI/ Sarà sua mamma da giovane perchè…

Pubblicità

Elena Sofia Ricci è mamma di Emma Quartullo, la figlia avuta 24 anni fa dalla sua relazione con l’attore e regista Pino Quartullo. Entrambe saranno protagoniste di Vivi e lascia vivere, la nuova fiction di Rai1 in onda in prima serata da giovedì 23 aprile. Nell’ambito della promozione di questo nuovo prodotto, la Ricci ha rilasciato al settimanale Oggi un’intervista in cui ha avuto modo di approfondire il suo ruolo di madre: “Emma interpreta il mio personaggio da ragazza: pensarla in questo ruolo mi diverte e mi emoziona”. Elena Sofia, invece, interpreta l’adulta Laura, una donna che – all’improvviso – perde il marito e il lavoro. “Pappi Corsicato, il regista della fiction, dopo averla vista sul set, mi ha detto che dovevo farmi spiegare da lei come rappresentare il mio personaggio, perché secondo lui Emma lo aveva centrato. E lei, dopo questa esperienza, mi ha confidato che finalmente capiva il mio lavoro e l’impegno che richiede”.

Pubblicità

“Mamma” Elena Sofia Ricci

Inizialmente, Elena Sofia Ricci ha avuto problemi a identificarsi come madre: “Per due anni l’analisi è stato un appuntamento regolare. Mi ha aiutata a capirmi, a indagare nella mia essenza di figlia, a sciogliere quei nodi che mi hanno poi permesso di essere mamma e di non riversare sulle figlie certe incompiutezze. Mia madre e mio padre si erano separati quando io ero piccola e io sono cresciuta lontana da lui. L’ho ritrovato da grande. Nel frattempo, avevo sempre scelto uomini sbagliati, sempre quelli che mi garantissero di essere mollata. Ah, in questo sono stata medaglia d’oro…”. Ma con il marito, il collega Stefano Mainetti, è tutto diverso: “In questi 19 anni abbiamo litigato, abbiamo affrontato momenti difficili, alti e bassi nel lavoro, lutti di persone care. Ma la cornice amorosa non è mai mancata, come la stima profondissima. E poi, Stefano è bello, figo, persona perbene, artista onesto. È un grande uomo, anche se sa essere criticone e rompiscatole. Il nostro progetto di famiglia non è mai venuto meno”. Insieme a lui, la Ricci ha avuto la sua seconda figlia – sorella di Emma – di nome Maria.



© RIPRODUZIONE RISERVATA