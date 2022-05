Emma Valenti, Valentina Don Matteo 13/ “Terence Hill infonde un senso di pace”

Emma Valenti è una delle nuove entrate nel cast di Don Matteo 13, nei panni di Valentina Anceschi, la figlia del colonnello Anceschi, interpretato da Flavio Insinna. La ragazza intervistata dal settimanale Chi ha rivelato come recitare all’interno della fiction di Rai 1 sia stata la realizzazione di un sogno. Emma ha iniziato a studiare recitazione subito dopo la fine dei suoi studi liceali.

La ragazza raccontando il primo giorno di riprese e l’incontro con Terence Hill definito dalla ragazza come un attore umile “Sempre pronto a dire grazie a tutti e mai un atteggiamento da divo. La sua presenza infonde un senso di pace”.

Emma Valenti, Valentina Anceschi in Don Matteo 13 racconta il suo amore a distanza

Emma Valenti ha raccontato anche del suo fidanzato con cui vive un amore a distanza, lei a Roma e lui a Pisa dove lavora come calciatore nella squadra del Pisa, in Serie B: “Ci vediamo appena possiamo, o lo raggiungo io in Toscana o viene lui da me a Roma. Proprio questo rincorrersi e questo fare di tutto per vedersi, tiene sempre vivo il nostro amore”.

La ragazza sembra avere le idee molto chiare sul suo futuro, sia professionalmente in cui ha “Qualcosa in ballo che spero si realizzi, ma ancora non è una cosa sicura” sia per quanto riguarda il suo amore con Pietro Beruatto: “Il matrimonio è nei nostri piani, ma credo che accadrà più in là, non di certo a breve. Per ora siamo tutti e due concentratissimi sulle nostre rispettive professioni”.

