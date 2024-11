Anticipazioni Don Matteo 14 prossima puntata del 5 dicembre 2024: arriva la mamma del Capitano Martini

Continua il successo della fiction di Rai1 giunta ormai alla sua quattordicesima edizione, nonostante l’addio del protagonista assoluto Terence Hill, sostituito da un altro attore molto amato Raoul Bova, gli ascolti sono eccellenti ed i nuovi protagonisti pian piano stanno conquistando il cuore dei telespettatori con le loro vicende sentimentali e non. E dalle anticipazioni Don Matteo 14 della puntata che andrà in onda giovedì prossimo, il 5 dicembre 2024, si scopre che ci sarà un nuovo arrivo destinato a portare caos e scompiglio.

Nel dettaglio dalle anticipazioni ufficiali si scopre che nella prossima puntata di Don Matteo 14 farà il suo ingresso la mamma del Capitano Diego Martini, la nota attrice Fiamma Durante. L’arrivo a Spoleto della donna, tuttavia farà emergere qualcosa in più sul passato del Capitano. Quest’ultimo, infatti, non ha mai avuto un rapporto complice e facile con la madre ma al contrario molto turbolento e conflittuale e tutti i dissidi e i dissapori verranno di nuovo a galla. Ad accorgersi di tutto e cercare di rimediare, senza riuscirci ma finendo per complicare la situazione, ci sarà il Maresciallo Cecchini.

Don Matteo 24, anticipazioni prossima puntata: Giulia invaghita di Diego ma lui vuole riconquistare Vittoria

Le anticipazioni Don Matteo 14 della prossima puntata del 5 dicembre 2024 svelano che spazio avranno al centro delle trame le vicende sentimentali dei protagonisti. Giulia inizia ad essere sempre più presa e invaghita del Capitano Diego Martini ma quest’ultimo ha in mente solo l’ex fidanzata, la PM Vittoria Guidi che farà di tutto per riconquistarla. Tuttavia ci sarà un colpo di scena: l’arrivo della madre del Capitano farà riavvicinare quest’ultimo alla sorella di Don Massimo: scatterà la scintilla tra Giulia e Diego?

Infine dalle anticipazioni Don Matteo 2024 si scopre che proprio Giulia sarà alle prese con la signora a cui sta offrendo assistenza domiciliare. Nonostante l’iniziale freddezza della signora, Don Massimo spingerà la sorella a insistere e a darle un’occasione. Sullo sfondo delle vicende sentimentali dei protagonisti ci sono poi i singoli fatti di cronaca che sconvolgono la cittadina di Spoleto e su cui indagheranno il Capitano Martini e il Maresciallo Cecchini aiutati da Don Massimo. L’appuntamento con la 7a puntata di Don Matteo 14 è per giovedì 5 dicembre 2024 sempre in prima serata a partire dalle 21.35 ed è possibile seguire la puntata in diretta streaming su Raiplay.