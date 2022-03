Emy e Asia, lite furiosa a La Pupa e il Secchione/ “Alessandro già innamorato di…”

È trascorsa quasi una settimana dall’inizio de La Pupa e il Secchione show 2022 e dalla convivenza dei concorrenti in villa, tempo che è bastato affinché nascessero prime simpatie e, in qualche caso, anche amori. Stando a quando anticipa Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, c’è infatti chi ha già perso la testa per una pupa e si tratterebbe del secchione Alessandro. Si tratta dell’unico concorrente che, al momento, è legato a due pupe: Emy e Asia. “Pare che il secchione Alessandro abbia preso una sbandata e si sia innamorato di una delle due pupe”, ha infatti annunciato la D’Urso a Pomeriggio 5. Ha dunque rivelato che le due pupe in questione sono state protagoniste di una furiosa lite della quale, però, al momento non ha voluto svelare le motivazioni.

Flavia Vento dorme in bagno a La Pupa e il Secchione show/ D'Urso preoccupata

Alessandro, Emy e Asia: le anticipazioni di Barbara D’Urso sul trio de La pupa e il secchione show 2022

“Loro hanno dormito nello sgabuzzo, un luogo grande come un piccolo bagno, con due lettini. – ha ricordato in diretta su Canale 5 – Loro hanno dovuto dormire lì in tre, fare gli sguatteri per tutti e Emy ed Asia hanno anche fortemente litigato”, ha quindi aggiunto. Il resto, però, sarà svelato soltanto domani, nel corso della seconda puntata de La Pupa e il Secchione Show.

LEGGI ANCHE:

Vera Miales e Nicolò Scalfi, doccia hot e tenerezze a letto/ Lei: "Gli piaccio!"Lulù Selassié a La Pupa e il Secchione Show?/ L'ex gieffina ritrova Soleil Sorge

© RIPRODUZIONE RISERVATA