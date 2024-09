Endless Love, palinsesto stravolto e ‘overdose’ di soap turche: raddoppia in prima serata giovedì e venerdì

Mediaset da tempo ha deciso di puntare tutto sulle dizi turche grazie al vincente binomio ottimi ascolti/ basso prezzo, in questi mesi ha riproposto le varie fiction di successo come La rosa della vendetta e Segreti di famiglia in prima serata e, all’occorrenza, come tappa-bucchi. E nuovi stravolgimenti di palinsesto sono previsti anche questa settimana con il raddoppio in prima serata di Endless Love: in onda non solo il venerdì ma anche giovedì. A darne notizia è il sempre attento sito di Davide Maggio che sottolinea come la dizi turca con protagonisti Kemal e Nihan è costretta a fare gli straordinari.

“Endless Love sarà in onda sia giovedì che venerdì nella fascia oraria più prestigiosa. Inoltre al sabato e – in attesa di Amici – alla domenica, sarà trasmessa con episodi pomeridiani lunghi. Una vera e propria sbornia. La prima serata di Endless Love da appuntamento speciale – per il finale della prima stagione – è diventato così fisso ed è facile immaginare che possa continuare a seconda delle necessità e dei risultati raggiunti (per ora più che soddisfacenti: 16.7% per la puntata dello scorso venerdì).” si legge sul sito. Ed a ciò si aggiunge che va già in onda tutti i giorni da lunedì al venerdì a partire dalle 14.10 circa e nel weekend dalle 14.40 circa.

Endless Love raddoppia in prima serata giovedì 12 e venerdì 13: salta la fiction Yara

Endless Love andrà in onda anche giovedì 12 settembre 2024 in prima serata. Non è chiaro se sarà la sua collocazione stabile o solo per questa settimana. La dizi turca prenderà il posto della fiction Yara, incentrata sul noto fatto di cronaca che a questo punto slitta a data da destinarsi. Nel frattempo per quanto riguarda le anticipazioni su Endless Love le prossime saranno delle puntate caldissime e ricche di colpi di scena. Infatti, Kemal continuerà a sospettare sempre di più che Deniz sia sua figlia e cercherà di scoprirlo. Emir, però, farà di tutto per ostacolare la sua ricerca della verità. Riuscirà il Soydere a scoprire che la piccola è figlia di Nihan e sua?