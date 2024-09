Endless Love, cambiamenti nella puntata del 6 settembre in prima serata: cambia orario e triplica gli episodi

Non c’è pace per lo soap turche nel palinsesto di Canale5 destinate a grandi o piccoli cambiamenti. È quest’ultimo il caso della dizi turca Endless Love che subirà un piccolo cambiamento: slitterà, di poco, l’inizio della messa in onda. Nel dettaglio, infatti, stando a quanto si apprende dalle varie guide tv tra cui DavideMaggio.it, la prossima puntata in prima serata, venerdì 6 settembre 2024, non inizierà alle 21.25 circa come di consueto ma slitterà alle 21.50. Il motivo è presto detto, si allunga Paperissima Sprint. Del resto anche in Rai le prime serate iniziano ad un orario sempre più tardo.

E le novità non sono finite qui perché nella prossima puntata di Endless Love sarà composta da ben tre episodi dunque inizierà alle 21.50 e finirà intorno alla mezzanotte. La dizi turca che racconta l’amore tormentato e controverso tra Nihan e Kemal continueranno ad andare in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10 circa, nel weekend vanno in onda due epiosadi sia il sabato e la domenica a partire dalle 14.48 e poi infine in prima serata su Canale5 con ben tre episodi a puntata.

Anticipazioni Endless Love, prossima puntata venerdì 6 settembre: Emir rapisce Deniz

Dalle anticipazioni di Endless Love, invece, si scopre che nel frattempo Nihan sarà disperata perché Emir ha rapito la figlia Deniz e tenterà di denunciare l’uomo, ma senza successo. Nihan crede che Emir abbia corrotto anche il poliziotto a cui si è rivolta verrà addirittura arrestata, con l’accusa di diffamazione. E non è tutto perché inoltre Zehir scoprirà che molto presto sarà necessario fare i conti con il suo passato. Intanto Kemal, con l’aiuto di Zehir, pianificherà la sua vendetta e Leyal proverà a fermarlo inutilmente. Asu riceverà una telefonata da Tufan, il quale avrà l’impressione che Emir stia architettando qualcosa. Kemal annuncerà al direttore del carcere che la moglie e il figlio sono finalmente con lui.