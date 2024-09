Anticipazioni Endless Love, 5 settembre 2024: Nihan vuole fuggire da Emir

Su Canale 5 ogni pomeriggio vanno in onda le puntate di Endless Love, la soap opera turca che tiene incollati i telespettatori al piccolo schermo con le sue trame avvincenti e i continui colpi di scena; ma che cosa succederà nella puntata in onda domani pomeriggio, giovedì 5 settembre 2024, secondo le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity? Emir è intenzionato a riconoscere il figlio di Nihan, pur consapevole che sua moglie è in realtà incinta di Kemal.

Asu cerca così di far ragionare Emir spiegandogli che, nonostante i suoi tentativi, sarà per lui difficile dimostrare a tutti gli effetti che il figlio è il suo. Nel frattempo lo stesso uomo d’affari realizza di essere stato tratto in inganno dalla moglie: Nihan ha infatti un piano per fuggire da lui ed è riuscito ad ingannarlo dichiarando proprio di aspettare un figlio da lui.

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di Endless Love andate in onda su Canale 5 i giorni scorsi, Nihan ha voluto fare visita a Kemal in carcere per avere un colloquio con lui e rivelargli, una volta per tutte, di essere incinta e che il figlio che sta aspettando è il suo. L’ingegnere però nega alla pittrice la possibilità di avere un dialogo, portandola all’uscita dalla prigione a dichiarare in un’intervista di essere incinta di Emir.

Il gesto a sorpresa della donna scatena una serie di reazioni, una su tutte quella di Kemal: venuto a conoscenza di quanto da lei dichiarato, l’uomo va in crisi ed ha uno scatto di rabbia che porta le guardie a metterlo in isolamento.

Endless Love, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Le puntate di Endless Love accompagnano i telespettatori tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 14.10 nei pomeriggi di Canale 5 e anche il venerdì sera in prima serata a partire dalle ore 21.20; in contemporanea con la visione delle puntate in tv, è come sempre disponibile la modalità di fruizione in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.