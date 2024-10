Doppio appuntamento con Endless Love giovedì 31 ottobre 2024, le anticipazioni trapelate sul web come sempre rivelano interessanti novità e colpi di scena che lasceranno tutti a bocca aperta. L’amatissima dizi turca domani andrà in onda come sempre alle 14.10 su Canale 5 e terrà compagnia ai telespettatori anche in prima serata, i protagonisti con le loro intriganti vicende riescono sempre a catturare l’attenzione di moltissimi telespettatori. Nella puntata pomeridiana Nihan e Kemal continueranno a pensare che per proteggere Deniz da Emir la cosa migliore sia portarla in un posto segreto e al sicuro dove sarà accudita per un po’ di tempo dai genitori di Soydere.

Zehir e altri uomini fidati aiuteranno Kemal con il suo piano, da giorni Emir tiene d’occhio tutti i familiari del suo nemico e loro dovranno depistare tutti coloro che proveranno a seguirli. Stando alle anticipazioni di Endless Love di giovedì 31 ottobre 2024, Soydere e la Sezin dovranno fare i conti con un imprevisto, lei infatti si accorgerà che la figlia è piena di bollicine rosse e insieme a Kemal dovrà portarla in ospedale per capire di cosa si tratta.

Anticipazioni Endless Love, puntata serale di giovedì 31 ottobre: Kemal finisce in carcere, Zehra gli offre il suo aiuto

Le anticipazioni di Endless Love fanno sapere che nella puntata serale di giovedì 31 ottobre 2024 Kemal e Nihan scopriranno che la figlia è allergica alle fragole, però quando diranno di aver dimenticato i documenti della bambina a casa il medico si insospettirà e chiamerà la Polizia. Dopo aver ricevuto l’avviso di scomparsa Hakan farà perquisire le case in cui pensa che possano nascondersi, nel frattempo la Sezin proverà a convincere Galip a ritirare la denuncia per rapimento fatta da Emir nei confronti di Soydere. L’ingegnere e i suoi genitori verranno arrestati per aver rapito Deniz, Huseyin e Fehime verranno rilasciati subito ma Kemal resterà in custodia. Poco dopo Kozcuoğlu si recherà dal suo nemico in carcere per cercare di distruggerlo psicologicamente, gli farà infatti ascoltare un audio in cui Deniz lo chiama papà.

Stando alle anticipazioni di Endless Love Kemal non cederà di fronte alla provocazione di Emir e lo minaccerà. Fuori dal commissariato Fehime in preda alla rabbia si scaglierà contro lo spietato imprenditore, lui però risponderà alla donna con il suo solito sarcasmo. Ad aiutare Soydere però ci penserà l’avvocato di Emir, Zehra, si offrirà infatti di difenderlo e di iniziare una causa contro Kozcuoğlu per la paternità di Deniz. Kemal ha paura che tutto questo possa danneggiare Nihan ma l’avvocato lo rassicurerà.

Nella puntata serale di Endless Love, in onda giovedì 31 ottobre 2024, Leyla riuscirà a convincere il signor Ifran a non partecipare al consiglio direttivo per permettere a Nihan di assumere il controllo dell’azienda. In questo modo la Sezin potrà opporsi al progetto del marito e potrà ridurre il suo potere. Le anticipazioni rivelano poi che Kemal con l’aiuto di Ayhan interrogherà Cumhur, l’uomo all’inizio non vorrà rivelare alcuna informazione ma riusciranno a fargli confessare di essere stato pagato per tenere libero il corridoio dell’ospedale e per portare in un bar vicino una divisa da inserviente. Lui però non sa chi lo abbia ingaggiato, vedendo una foto di Emir dirà di non conoscerlo. Cos’altro succederà? Soydere scoprirà che Zeynep vive con Hakan, all’inizio si mostrerà preoccupato ma dopo aver parlato con entrambi la situazione si risolverà.