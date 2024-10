Dopo la breve pausa del weekend inizia una nuova settimana di Endless Love, in onda da lunedì a sabato su Canale 5, le anticipazioni svelano interessanti dettagli in merito alla puntata che andrà in onda martedì 29 ottobre 2024. Cosa succederà? I colpi di scena e le novità come al solito non mancheranno e lasceranno tutti a bocca aperta, quotidianamente l’amatissima soap opera turca riesce a catturare non poco l’attenzione di moltissimi telespettatori. Durante una chiacchierata con Tarik Asu ha insinuato che Banu sia la spia di Emir, anche Kemal si è reso conto che il suo piano è fallito perché qualcuno lo ha tradito e cercherà di capire di chi si tratta.

Anticipazioni La rosa della vendetta, prossima puntata 3 novembre 2024/ Deva rischia di morire: Gulcemal...

Nelle precedenti puntate di Endless Love Soydere, con il consenso di Nihan, ha rapito la piccola Deniz. La bambina sarebbe dovuta rimanere con i suoi genitori per un po’ in un posto segreto ma Emir lo ha scoperto. Dopo che il piano è fallito Kemal si è nascosto con la figlia, le anticipazioni di martedì 29 ottobre 2024 fanno sapere che chiederà a Tarik di aiutarlo a capire chi è la spia. Intanto i suoi familiari continuano ad essere costantemente sorvegliati, Kozcuoğlu attende un loro passo falso per poter ritrovare la piccola Deniz.

Furkan Palali, chi è l'attore turco di Terra Amara?/ Il legame con i genitori, e la fidanzata...

Anticipazioni Endless Love, martedì 29 ottobre 2024: Tarik scopre che Banu è la spia

Oltre ad Emir anche Hakan e i suoi uomoni sono alla ricerca di Kemal e Deniz, il poliziotto ha saputo da Zeynep che il vero padre della bambina è Soydere ma dovrà comunque fare il suo lavoro. Per legge infatti la piccola è la figlia di Kozcuoğlu, dovrà quindi arrestare l’ingegnere con l’accusa di rapimento non appena riuscirà a rintracciarlo. Le anticipazioni di Endless Love di martedì 29 ottobre 2024 rivelano che Tarik scoprirà che è davvero Banu la talpa e capirà che la moglie lo ha sempre preso in giro.

Un posto al sole, anticipazioni dal 28 ottobre all'1 novembre/ Viola in lacrime, Rossella in difficoltà

Banu ha sempre lavorato per Emir, il suo compito era quello di spiare la famiglia Soydere e passare ogni informazione utile allo spietato imprenditore. La donna proverà a chiedere scusa a Tarik ma lui non sentirà ragioni e per impedirle di contattare Kozcuoğlu la chiuderà in camera senza telefono. Cos’altro succederà nei prossimi episodi di Endless Love? Le anticipazioni al momento non rivelano altri dettagli, per saperne di più non ci resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate.