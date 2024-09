Endless Love anticipazioni turche prossime puntate: Asu si suicida? Il diabolico piano

L’amore tra Kemal e Nihan è contrastato non solo dal perfido Emir ma anche da Asu, da sempre segretamente innamorata del Soyedere che non accetterà in nessun modo un rifiuto da parte sua fino ad arrivare a compiere gesti estremi ed eticamente discutibili che avranno serie ripercussioni anche sugli altri protagonisti della dizi turca. Da Endless Love anticipazioni turche, infatti, si scopre che Kemal rischierà la vita proprio a causa della giovane ma andiamo con ordine. Nelle puntata che stanno andando in onda Kemal chiederà ad Asu di sposarlo tuttavia convinto di essere il padre di Deniz, la figlia di Nihan temporeggerà.

Il matrimonio tra Kemal e Nihan si farà? No, stando a quanto si apprende da Endless Love anticipazioni turche salterà tutto quando Kemal scoprirà che Asu è la sorella del suo peggior nemico e glielo ha sempre tenuto nascosto. Kemal, nonostante è affezionato a lei, non potrà perdonarla e troncherà tutti i rapporti con lei. Asu, devastata dal fatto che Kemal non vorrà avere più a che fare con lei, tenterà di togliersi la vita. Nella dizi turca non mancano i colpi di scena ed infatti Nihan e Kemal riceveranno una strana telefonata e si precipiteranno a casa della ragazza riuscendo a salvarle la vita.

Anticipazioni Endless Love, Asu perde la testa e inscena la sua morte

Perdutamente innamorata di Kemal, da Endless Love anticipazioni turche si scopre che il sentimento di Asu verso Kemal diventerà rapidamente ossessivo e non sano. La donna cercherà in tutti i modi di tenere Nihan e l’ingegnere lontani e arriverà a compiere azioni davvero eticamente discutibili, pur di raggiungere il suo scopo. Addirittura Asu inscenerà la sua morte e farà in modo che la colpa ricada su Kemal. Spinta dall’idea che se l’ingegnere non sarà suo non dovrà essere di nessun altro. Il piano diabolico di Asu andrà a segno ed anche Emir, convinto che la sorella sia morta cercherà di vendicarsi dell’eterno rivale. Nelle prossime puntate di Endless Love anticipazioni turche andrà in onda la vendetta di Emir contro Kemal. Emir lo torturerà, deciso a punirlo per quanto fatto. Ma per fortuna Nihan riuscirà a trovare il suo amato e lo salverà…