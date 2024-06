Endless Love, anticipazioni turche sulle prossime puntate/ Duro colpo per Nihan: farà una scelta drastica

Anticipazioni Endless Love sulle prossime puntate: Nihan costretta a ritornare con Emir per salvare la figlia Deniz

Mentre in Italia a causa di importanti variazioni nel palinsesto di Canale 5 non andrà in onda la puntata di oggi di Endless Love, in base alle anticipazioni dalla Turchia si scopre che cosa succederà nelle prossime puntate ai vari personaggi soprattutto ai protagonisti Nihan e Kemal. Il loro amore è e continuerà ad essere contrastato e i colpi di scena si susseguiranno uno dietro l’altro il più importante riguarderà la gravidanza di Nihan, la giovane dopo una notte di passione con Kemal rimarrà incinta ma non dirà nulla al giovane.

Perché Endless Love non va in onda oggi e domani (29-30 giugno)?/ Palinsesto Canale5 stravolto: quando torna

Decisa a cambiare vita, Nihan si trasferirà a Londra dove darà alla luce la piccola Deniz ma anche nella capitale del Regno Unito verrà raggiunta dal marito Emir che non si rassegna a dirle addio e lasciarla libera. Spaventata e terrorizzata dal losco imprenditore che per convincerla a tornare a casa con lui farà rapire la figlia, non potrà fare altro che tornare a Istanbul per riprendersi la sua bambina.

La rosa della vendetta: anticipazioni puntata 28 giugno 2024/ Deva scopre la verità su Mert

Endless Love anticipazioni turche: Kemal dimentica Nihan con Asu

E mentre Nihan sarà costretta a ritornare a vivere con il marito Emir per il bene della figlia Deniz come reagirà Kamal? Le anticipazioni turche di Endless Love rivelano che Nihan soffrirà per Kemal Soydere, dopo che quest’ultimo deciderà di vivere la sua storia d’amore con Asu. Tra i due ci sarà anche un nuovo acceso confronto, durante il quale sarà lui a rifiutarla, ribadendo che ormai tra loro non potrà esserci più niente.

E non è tutto, perché nel corso delle prossime puntate Nihan, Emir, Kemal e Asu si troveranno a cena insieme, Emir e Kemal non riusciranno a nascondere il loro astio, finendo per scambiarsi degli sguardi infuocati. Nel vedere il grande amore della sua vita insieme a un’altra donna, Nihan non potrà nascondere la sua gelosia. Ci sarà un confronto tra la donna e Saydere ma quest’ultimo non vorrà saperne nulla di lei. A questo punto Nihan farà una scelta affrettata, uscita dal ristorante ai giornalisti presenti rivelerà che la crisi con Emir è definitivamente superata e che insieme sono pronti a ricostruire la loro famiglia.

Anticipazioni La promessa, puntata 29 giugno 2024/ Abel sospettoso: anche Manuel è innamorato di Jana?

© RIPRODUZIONE RISERVATA