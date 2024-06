Perché Endless Love non va in onda oggi e domani (29-30 giugno)?/ Palinsesto Canale5 stravolto: quando torna

Endless Love cancellato dal weekend e dal venerdì in seconda serata di Canale5: ecco perché e quando va in onda

Cambio di programmazione nel palinsesto di Canale5. Come era già successo in passato con altre soap di successo come Terra Amara, subirà dei cambiamenti anche Endless Love che non andrà in onda a partire da oggi, 29 giugno 2024 nei prossimi weekend, perché? Il motivo è presto detto, la serie tv turca Kara Sevda, questo il titolo originale gode di ottimi ascolti, circa due milioni di telespettatori, e per questo Mediaset ha deciso di preservarla togliendo sia l’appuntamento del fine settimana che quello in seconda serata su Canale5 dopo un’altra dizi turca, La rosa della vendetta.

Nel dettaglio, dunque, il palinsesto di Canale5 5 nelle prossime settimane, salvo ulteriori cambiamenti vede la soap turca Endless Love andare in onda dal lunedì al venerdì a partire da 14:12 circa. Gli episodi inediti, della durata di 36 minuti, prenderanno il via subito dopo Beautiful e ci terranno compagnia fino alle 14:48 circa. Dunque Kara Sevda non andrà più in onda nel weekend, il sabato e la domenica l’appuntamento della seconda serata del venerdì dopo La rosa della vendetta, invece, è stato cancellato da alcune settimane.

Endless Love da lunedì al venerdì su Canale5: cosa va in onda al suo posto nel weekend

Mediaset negli ultimi anni ha deciso di puntare molte sulle soap opera e sulle fiction originarie dalla Turchia la cui trame appassionano il pubblico sin dai tempi di Bitter Sweet a Love is in the Air, fino alla più recente Terra Amara. E dunque con la fine dei programmi di Maria De Filippi Uomini e Donne e Amici, il palinsesto di Canale5 si popola di soap. E dunque dal lunedì al venerdì a partire dalle 13.40 andrà in onda Beautiful seguito da Endless Love alle 14.15, My Home My Destiny alle 14.45 ed infine La Promessa alle 15.45 per poi passare la linea al Pomeriggio Cinque News di Simona Branchetti.

Per quanto riguarda la programmazione del weekend di Canale5, invece, al posto di Endless Love va in onda My Home My Destiny e si allungherà anche la durata de La promessa. Nello specifico a partire da oggi, sabato 29 giugno 2024, andranno in onda dalle 13.50 due episodio di Beautiful seguiti alle 14.35 da My Home My Destiny ed infine da La Promessa alle 15.30. Il venerdì in seconda serata, invece, al termine degli episodi inediti de La rosa della vendetta vengono trasmessi le repliche di Segreti di famiglia.











